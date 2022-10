Mercedes-Benz GLC - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Nu de prijzen van de plug in-hybride-varianten van de nieuwe Mercedes-Benz GLC bekend zijn, weten we dat de GLC 200 met een vanafprijs van €72.577 (€1.227 minder dan de GLC 300e 4Matic) net aan de instapper blijft. Maar of die standaard even rijk is uitgerust? In Back to Basics zoeken we het uit.

Mercedes-Benz GLC 200 4Matic, €72.577

Duiken we in de configurator van de nieuwe Mercedes-Benz GLC, dan komen we er om te beginnen achter dat integrale aandrijving de norm is. Waar concurrent BMW de X3 (nog net) met achterwielaandrijving kan leveren, ben je bij Mercedes altijd aangewezen op een vierwielaandrijver. Die vier wielen worden in de instapversie, de GLC 200 4Matic, aangedreven door een 204 pk sterke viercilinder benzinemotor, die wordt ondersteund door een 23 pk sterke elektromotor. De aandrijflijn van deze 'mild hybrid' is goed voor een 0 tot 100-tijd van 7,8 seconden.

De slechts €1.227 duurdere GLC 300e 4Matic doet met zijn systeemvermogen van 313 pk 1,1 seconde korter over die standaardsprint. De prestatiecijfers zijn hoger, terwijl de 300e 4Matic bij voldoende inpluggen in de praktijk ook flink zuiniger zal zijn en dus goedkoper in het gebruik. Maar of de 300e standaard ook rijker is uitgerust? Omdat het verschil tussen de instapprijzen van de twee vooral het gevolg is van de geringere CO2-uitstoot van de plug-in zou dat zomaar kunnen. De prijs vóór belastingen van de 300e is immers hoger dan die van de 200. We zoeken het uit door middel van een blik op de standaarduitrusting van die laatste – dat is nu eenmaal de instapper – en een kort vergelijk.

Kostenloos kleurrijker

Voor dik 72 mille overhandigt Mercedes je de sleutels van een GLC in Business Line-trim met een Avantgarde-uiterlijk. Dat behelst onder meer vijfspaaks wielen met een diameter van 18 inch en raamlijsten, dakrails en 'bodembeschermingsplaten' in de voor- en achterbumper in geborsteld aluminium. De koplampen zijn altijd voorzien van ledverlichting met grootlichtassistentie, in de standaard achterlichten huizen ook ledjes.

Voor de kleur van de koets kun je kiezen uit maar liefst negen (metallic) tinten zonder meerprijs, waaronder het prachtige blauw van de afbeeldingen boven dit verhaal. Laat je minstens €399 extra achter, dan wordt het kleurenspectrum nog wat breder. Wat betreft de wielen heb je de keuze uit twee standaardmodellen (beide 18 inch). Wil je af fabriek grotere wielen, dan ben je gelijk aangewezen op de duurdere Luxury Line (vanafprijs €75.947). Verder behoren een panoramaschuifdak (€1.718) en een trekhaak (€1.180) tot de opties voor de buitenzijde. Een elektrische achterklep kost dan weer geen cent extra en is standaard op alle uitvoeringen.

Pianolak

Het binnenste van de instap-GLC voorziet Mercedes van zwarte stoffen bekleding en panelen met pianolak-afwerking. De twee grote schermen – een voor de neus van de bestuurder en een voor het infotainment – zijn standaard. Hetzelfde geldt voor een multifunctioneel stuur met een met leer bekleed wiel. Ben je allergisch voor vingerafdrukken, dan kun je voor minstens €411 kiezen uit een vijftal andere dashboardafwerkingen dan pianolak. Wil je een verwarmbaar stuur, dan ben je aangewezen op het winterpakket van €436.

Heb je het eerder warm dan koud, dan is er goed nieuws: een automatische airco is standaard. Voor stoelventilatie dien je bij te betalen, voor stoelverwarming dan weer niet. Het MBUX-infotainmentsysteem biedt DAB-radio, navigatie, Android Auto, Apple CarPlay en vele andere mogelijkheden – en dat zonder meerprijs. Ook zijn onder meer cruisecontrol, een achteruitrijcamera, sfeerverlichting, een mogelijkheid voor het draadloos laden van je telefoon en een keur aan veiligheidssystemen standaard. Toch missen we ook het nodige. Zo is de cruise control niet adaptief en zitten de meeste rij-assistentiesystemen in een duur optiepakket.

Verschil met 300e

Daarmee is het gros van de standaarduitrusting van de GLC 200 4Matic wel aan het licht gekomen. Maar of er nu ook verschil is met die van de 300e? Eigenlijk niet. De plug-in produceert onder de 30 km/h in elektrische modus een 'akoestische omgevingsbescherming' om beter opgemerkt te kunnen worden door fietsers en voetgangers. Ook krijgt de 300e aan de achterzijde de bredere wielkasten die eigenlijk bedoeld zijn voor AMG-wielen. Sowieso staat de hybride wat hoger op zijn poten dan de benzineversies en heeft hij aan de achterzijde niveauregeling om het extra gewicht van de accu op te kunnen vangen. Alle verschillen tussen de 200 en de 300e zijn dus toe te wijzen aan de aandrijflijn van die tweede. Qua luxe of uiterlijk vertoon is er – op de badge en laadklep na – geen verschil.