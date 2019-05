Mercedes-Benz geeft GLE een V8

De prijslijst van de nieuwe GLE is in Nederland vooralsnog niet al te uitgebreid. Mercedes-Benz biedt de SUV aan als 450 4Matic en als 300d en 400d. Eén benzineversie en twee dieselversies dus, waarbij de benzine drinkende variant een 367 pk en 500 Nm sterke zes-in-lijn in de neus heeft, een krachtbron die dankzij EQ Boost tijdelijk over 22 pk en 250 Nm extra kan beschikken. Op termijn voegt Mercedes-Benz nog de 53 AMG-versie aan de motorenlijst toe, een sportief ingestelde GLE met een 435 pk en 520 Nm zescilinder die net als de 450 over EQ Boost (+22 pk en 250 Nm) beschikt. In de Verenigde Staten zet Mercedes-Benz nu ook een GLE met een achtcilinder op de leveringslijst: de GLE 580 4Matic.

De GLE 580 heeft een 4,0-liter biturbo-V8 als krachtcentrale, een bekende machine die in deze vierwielaangedreven GLE 490 pk en 700 Nm opwekt. Ook deze krachtbron is voorzien van het EQ Boost-systeem en dat maakt ook deze GLE een mild hybrid. Of de GLE 580 ook naar Nederland komt, valt nog te bezien. Overigens zal ook deze nieuwe GLE-versie niet lang op de GLE-troon zitten. Mercedes-Benz voegt op termijn namelijk een AMG met V8 aan het gamma toe: de GLE63, waarvan de achtcilinder ver over de 500 pk gaat leveren.