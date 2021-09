Mercedes-Benz Concept EQG: vooruitblik elektrische G-klasse

De inmiddels drie jaar geleden gepresenteerde actuele G-klasse lijkt van veraf als twee druppels water op zijn voorganger, maar het begin 2018 gepresenteerde model was toch echt tot op het kleinste moertje nieuw. Mercedes-Benz komt binnenkort met een volledig elektrische versie van die bonkige offroader en het is deze EQG Concept die daar het bewijsstuk van is.

De Concept EQG oogt als een nagenoeg productierijp model en is daarmee een studiemodel van een heel andere orde dan concept-cars als de Vision AVTR die Mercedes-Benz vorig jaar liet zien. De Concept EQG is dan ook een met van Mercedes' EQ-label bekende designelementen overladen G-klasse, compleet met horizontale ledstrips en blauwe details. Daarbij is de Concept EQG gespoten in een two-tone kleurstelling. Zaken als de kenmerkende ronde koplampunits zijn behouden, al is de reguliere grille vervangen door een zwart paneel met daarin onder meer een verlichte Mercedes-ster. Het patroon dat de boel hier opvult kennen we van de overige EQ-modellen. Meer ledpret zien we in de zijspiegelkappen, conceptuele glimmers die net als de 22-inch grote gepolijste aluminium wielen als aandachtstrekker gelden. Ook opvallend: aan de achterkant zit geen reservewiel, maar een afsluitbare opbergplek met - je raadt het al - ledversiering. De opbergdoos doet enigszins denken aan een wallbox en dal kan natuurlijk geen toeval zijn. Volgens Mercedes-Benz kun je de laadkabel hierin kwijt, lekker binnen bereik dus. Op het dak vinden we een zwart dakrek, een element dat net als de vele andere delen van de Concept EQG met ledverlichting is aagenkleed.

Onder de Concept EQG gaat geen hip EV-platform schuil, de auto maakt namelijk gewoon gebruik van het ladderchassis van de reguliere G-klasse. Daar komt bij dat ook de ophanging volgens de heren en dames in Stuttgart even offroadwaardig is als dat van de G-klasse die je al jaren kunt kopen. Technische specificaties deelt Mercedes-Benz niet, al zegt het merk wel dat de Concept EQG niet één, niet twee en ook niet drie, maar maar liefst vier elektromotoren heeft die elk een wiel aansturen.

Wanneer Mercedes-Benz de van dit studiemodel afgeleide elektrische G-klasse op de markt brengt, is nog niet bekend. Lang hoef je er waarschijnlijk niet op te wachten.