Mercedes-Benz beprijst nieuwe versies GLC

De prijslijst van de gefacelifte GLC wordt uitgebreid met een nieuwe diesel- én een nieuwe benzinesmaak. De 400d 4Matic is de nieuwe inzending op dieselvlak. Die krachtigste dieselversie van de bijgewerkte SUV heeft een 330 pk sterke zescilinder in zijn neus die gekoppeld is aan een 9G-Tronic-transmissie. Mercedes-Benz vraagt er € 97.111 voor. De GLC Coupé kost in deze configuratie € 99.894. De GLC 400d 4Matic is in staat om in 5,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid ligt op 240 km/h. Wie dat soort waarden niet tracht te benaderen, moet een gemiddeld verbruik van 6,4 l/100 km kunnen halen.

De tweede nieuwe versie waarvan nu bekend is wat -ie moet kosten, is de GLC 43 AMG 4Matic. Deze 'milde' AMG-versie, er is immers een 63 AMG én een 63 S AMG, wisselt vanaf € 118.867 van eigenaar. Voor de GLC Coupé in deze configuratie vraagt Mercedes-Benz € 120.792. Deze variant, voorzien van een zescilinder die in de basis 258 pk levert maar het met EQ Boost tot 271 pk schopt, sprint in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en sprint door tot de naald van de snelheidsmeter op 250 km/h staat. Het gemiddeld verbruik ligt op 10,2 l/100 km.