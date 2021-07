Meer prijzen Opel Grandland bekend

De Opel Grandland heeft een vanafprijs van €34.999, zo communiceerde Opel eerder. Voor dat bedrag krijg je de Grandland X met de bekende 130 pk sterke 1.2 Turbo benzinemotor die in dat geval is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De SUV is in dit geval uitgevoerd als Edition. Liever de sportiever aangeklede GS Line? Reken voor een Opel Grandland 1.2 Turbo 130 pk met handbak en in GS Line-trim op een vanafprijs van €38.249. Speciaal voor de zakelijke rijder heeft Opel een reeks Business-uitvoeringen bedacht. De Business Edition kost €35.399. Voor de Business Elegance moet je €36.899 aftikken. Liever een achttraps automaat in plaats van een handbak? Kan ook, al moet je daar wel €3.250 extra voor op tafel leggen.

Liever een Grandland met 130 pk sterke 1.6 CDTI-dieselmotor met achttraps automaat? Breng dan voor de Business Edition €45.699 mee naar de Opel-dealer. Voor de Grandland met deze aandrijflijn in Business Elegance-uitvoering ben je €47.199 kwijt. Voor de Grandland met deze dieselmotor in GS Line-trim, moet je een bedrag van €48.549 reserveren. De Ultimate-uitvoering kost in combinatie met de dieselmotor €52.849.

Opel levert de Grandland natuurlijk ook weer met plug-in hybride aandrijflijnen. De voorwielaangedreven 224 pk sterke plug-in hybride Grandland Hybrid4 heeft een vanafprijs van €42.939 voor de Business Elegance Hybrid. Voor de GS Line Hybrid en Ultimate Hybrid ben je achtereenvolgens €44.299 en €48.599 kwijt. De absolute top-Grandland is de 300 pk sterke plug-in hybride Hybrid4 met vierwielaandrijving. Die kost als Business Elegance Hybrid €47.149 en als Ultimate Hybrid €52.799.

Bestellen kan per direct.