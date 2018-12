McLaren toont mogelijkheden Speedtail

McLaren's nieuwste vlaggenschip is natuurlijk tot in de puntjes aan de smaak van de koper aan te passen. McLaren heeft zelf drie versies samengesteld om te illustreren wat er allemaal mogelijk is.

De McLaren Speedtail mag gerust een extremist genoemd worden. De 'hyper-GT', zoals McLaren de auto zelf omschrijft, is met zijn platte en 5,2-meter lange voorkomen in de basis natuurlijk al een bijzondere verschijning, zeker als je rekening houdt met het feit dat er slechts 106 exemplaren gebouwd gaan worden. Die 106 stuks, die allen al zijn vergeven, zijn helemaal te personaliseren en met deze drie digitale Speedtails laat McLaren alvast zien wat je zoal zou kunnen kiezen.

McLaren spreekt over Speedtails die volgens een 'themacollecties' zijn samengesteld. Zo is er de collectie 'Dynamic', een uit diverse designthema's bestaande 'themacollectie' waarbij de aankleding vooral moet benadrukken dat de Speedtail een uiterst sportief gevaarte is. We zien een rode Speedtail met zilverkleurige remklauwen, speciale wielen met een koperkleurige rand en een interieur dat net als het exterieur is afgewerkt in het rood. Opvallend hierbij is dat de bijrijdersstoelen in het wit zijn uitgevoerd.

Dan is er de Urbane, een 'themacollectie' die volgens McLaren moet benadrukken hoe geraffineerd en exclusief de auto is. We zien een Speedtail waarvan de koets is afgewerkt met speciaal gespoten zichtbaar koolstofvezel en waarvan het interieur in een zachtblauwe kleur is uitgevoerd. Themacollectie 'Visionary' wordt door de Speedtail 'Astral' onder de aandacht gebracht. Hoe zou jij je Speedtail samenstellen?

Ter herinnering: de Speedtail heeft zowel een benzinemotor als een elektromotor aan boord, units die samen goed zijn voor 1.050 pk. Daarmee moet de McLaren een topsnelheid van 403 km/h kunnen halen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 300 km/h is in, jawel, 12,8 tellen achter de rug. Slik.