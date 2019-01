McLaren presenteert 600LT Spider

Het winterse weer houdt McLaren niet tegen om een nieuwe cabriolet aan de wereld te laten zien. De vorig jaar gepresenteerde 600LT verliest zijn dak en is er nu ook als cabriolet. Dit is namelijk de eerste informatie over de 600LT Spider.

Afgelopen juni liet de McLaren 600LT als vierde McLaren met de LT-toevoeging zijn spieren aan de wereld zien. Deze auto is in feite de overtreffende trap van de 570S: de in 2015 gepresenteerde 'topper binnen McLarens Sports Series’. Een lager gewicht, verbeterde stroomlijn en meer vermogen zorgen voor een extra vurig recept. McLaren deelt nu de eerste foto’s en informatie van de 600LT Spider. In vergelijking met de 570S Spider is de 600LT Spider 100 kilo lichter. Het vergelijkbare vermogen met de coupé van 600 pk moet daarom over ‘slechts’ 1.297 kilo worden verdeeld. In vergelijking met de dichte coupé is de cabriolet 50 kilogram zwaarder.

Net als de coupé sprint de Spider met de 3,8-liter V8 in 2,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Om dubbele cijfers op de snelheidsmeter te behalen is hij met een tijd van 8,4 seconden echter 0,2 seconden langzamer. Met een gesloten dak ligt de topsnelheid op 324 km/h, met het dak open levert de 600LT Spider 9 km/h in.

In de 600 LT Spider neem je plaats op lichtgewichte sportstoelen uit de McLaren P1 die van Alcantara en carbon zijn gemaakt.McLaren past het uiterlijk verder aan met een andere splitter en sideskirts, een grote diffuser en een vaste achterspoiler; allen uit koolstofvezel vervaardigd. In 1997 lanceerde McLaren voor de eerste keer de Longtail-aanduiding met de McLaren F1 GTR ‘Longtail’. De 676LT Coupé en Spider gingen de 600LT’s daarop volgend voor.

McLaren meldt dat de 600LT Spide in gelimiteerde oplage wordt gebouwd. Hoeveel exemplaren van de dakloze sportwagen het levenslicht in het Engelse Woking gaan zien, is vooralsnog echter onbekend.