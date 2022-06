McLaren P1 zeven jaar na afzwaaien ook als Spider

Het Goodwood Festival of Speed is het podium waarop het Britse Lazante de McLaren P1 Spider parkeert. Het bedrijf gaat in totaal maximaal vijf exemplaren van de McLaren P1 ombouwen tot Spider. Lazanta heeft bij het ontwerpen van de P1 Spider niemand minder dan Paul Howse aangehaakt. Howse was verantwoordelijk voor het ontwerp van de dichte P1 die in 2012 debuteerde tijdens de Autosalon van Parijs en waarvan de laatste van de in totaal 439 exemplaren eind 2015 de fabriekspoorten van Woking verliet.

Lazante en Paul Howse doen meer dan slechts het dak uit de P1 zagen. Zo lopen vanuit de hoofdsteunen twee fikse welvingen in de carrosserie door die samensmelten met het volledig nieuw vormgegeven achterdek. Daarnaast wordt een deel van het chassis verstevigd om de bij het verwijderen van het dak verloren gegane stijfheid te compenseren. De P1 Spider krijgt verder nieuwe stoelen met speciale bekleding die wel tegen een door de elementen uitgedeeld stootje kan.

Aan de aandrijflijn wordt verder niet gerommeld en dat betekent dat ook de P1's Spider van Lazante een 747 pk sterke 3.8 twinturbo V8 heeft die samen met een 137 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 916 pk en 900 Nm. Het is overigens niet de eerste keer dat Lazante zich stort op de P1. In 2016 kwam Lazante namelijk met een straatlegale versie van de normaliter enkel voor circuitgebruik bestemde GTR-versie van de P1. In 2018 toverde Lazante de P1 GT uit de hoge hoed, een bijzonder uitgevoerde Longtail-versie van de plug-in hybride exoot.