McLaren GT dankzij MSO extra speciaal als Verdant

MSO, de afdeling van McLaren die zich bezighoudt met de extra speciale creaties, heeft de GT voorzien van een bijzondere reeks uiterlijke aanpassingen. Het resulteert in deze Verdant Theme GT by MSO, zoals de auto voluit heet.

Nog geen jaar geleden onthulde McLaren de meer op 'praktisch' en comfortabel gebruik ingerichte GT. Ondanks zijn relatief grote bagageruimte en betrekkelijk hoge gewicht, is dit nog altijd een supercar pur sang. Dat zet MSO kracht bij door de GT in een extreem jasje te hijsen. De Verdant Theme GT oogt lekker bijzonder met zijn driekleurige lak. De basis is het donkergroene Horsell Green, dat mooi overloopt in het lichtere Arbor en het nog lichtere Steppe Green.

Groen is dus duidelijk het thema, zoals de term 'Verdant' al zegt. Dat keert ook terug in andere details, zoals de Napier Green gespoten remklauwen, de donkergroene lederen details in het interieur, met de lichtere Laurel Green accenten. Uiteraard zijn ook de nodige MSO-logo's aanwezig, zoals op de dorpels en de hoofdsteunen. Volgens McLaren werkt MSO, om het nog exclusiever te maken, aan de verwerking van kasjmier in het interieur. Dat blijft volgens het merk echter 'een zeer exclusieve optie van MSO', vanwege de beperkte voorradigheid.

Onderhuids is de Verdant Theme GT overigens wel hetzelfde gebleven, maar dat is geen schande. Met de 620 pk biturbo V8 die achter de voorstoelen ligt, is de GT in staat om in 3,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h te schieten. De topsnelheid ligt op 326 km/h. Groen is dan weliswaar het thema van deze McLaren, maar met 'groen rijden' heeft deze GT duidelijk verder weinig te maken.