McLaren eert Ayrton Senna

Het is dit jaar - op de valreep - 30 jaar geleden dat Formule 1-legende Ayrton Senna zijn eerste wereldkampioenschap in de wacht sleepte. Een door de Braziliaanse coureur geïnspireerde autofanaat leverde zijn McLaren P1 GTR over aan McLaren Special Operations (MSO), dat aan de slag ging met een speciaal eerbetoon.

Senna verhuisde in 1988 naar het team van McLaren en won dat jaar met teamgenoot Alain Prost vijftien van de zestien races. Senna veroverde daardoor voor de eerste keer in zijn carrière de wereldtitel. Om dat moment te eren, mocht MSO aan de slag met deze speciale auto. De opdrachtgever, van wie de identiteit verder onbekend is, werkte de afgelopen drie jaar samen met MSO om het speciale project tot in de puntjes te verzorgen. Het opvallendste aan de nieuwe aanwinst van de McLaren-verzamelaar is natuurlijk de bestickering van de P1 GTR. De kleurstelling is natuurlijk gelijk aan de McLaren MP4/4 waarmee Senna de titel binnensleepte. MSO laat de naamaanduiding van de hoofdsponsor in 1988, Marlboro, achterwege en gebruikt alleen de wit-rode kleurcombinatie. Geen simpele klus, want maar liefst 800 uur werd aan het schilderwerk besteed. Verder vinden we overal op de koets Senna-aanduidingen.

Het is niet alleen uiterlijk vertoon, want MSO ging ook aan de slag met de aerodynamica van de raceauto. Bij de reguliere P1 GTR was dat uiteraard al een speerpunt, maar bij deze ‘Beco’, de bijnaam van Senna én deze auto, ging MSO een stapje verder. Vooral de achtervleugel zie je wat dat betreft niet over het hoofd. De auto is uiteraard niet te koop, maar belandt in de verzameling van de McLaren-fan.

De legendarische autocoureur uit Brazilië kwam aan de start in 161 races, waarbij hij 65 keer van poleposition startte en 41 keer won. Bij een crash tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994 overleed de icoon.