McLaren denkt na over een SUV

Waar het eerder nog vloeken in de kerk leek, heeft een beetje supercarfabrikant anno 2022 één of meerdere SUV's in het aanbod. McLaren is nog altijd één van de uitzonderingen. Toch kijkt men daar ook naar de opties voor een SUV.

Voor een fabrikant die het moet hebben van de verkoop van exclusieve supercars kan de toevoeging van een SUV aan het aanbod een groot verschil maken. Er is immers genoeg markt voor sportieve SUV's, zeker in de hogere segmenten. Met zo'n model komen er mogelijk verkoopaantallen waar men eerder alleen van kon dromen. Kijk naar Aston Martin met de DBX en Lamborghini met de Urus. Bij Ferrari wordt de Purosangue het model dat de (toch al goede) cijfers op moet krikken. Michael Leiters, die sinds juli aan het roer staat bij McLaren, was als technisch topman medeverantwoordelijk voor die Purosangue. Nu lijkt hij ook bij McLaren aan de wieg van een SUV te staan.

In gesprek met het Britse Autocar verklaart Leiters tussen neus en lippen door dat McLaren zijn SUV-opties aan het overwegen is. "Het is een heel aantrekkelijk segment in de markt. Ik ontwikkelde een SUV bij Ferrari en bij Porsche, dus ik hou van SUV's, maar we (McLaren, red.) doen het niet voor mij." Volgens Leiters is het nu vooral zaak om te ontdekken wat voor soort SUV het moet worden bij McLaren. "We moeten bij McLaren uitzoeken hoe we een product kunnen krijgen dat in ons DNA past. Het moet geen klassieke SUV worden," aldus de Duitser. Verwacht dus geen Cayenne-achtig model (waar Leiters overigens ook aan meewerkte), maar eerder een vrij extreem gelijnde hoogpotige die ergens tussen een GT en een SUV in zit. Een beetje zoals de Purosangue dus. Dat kun je dan dus wel aan Leiters overlaten.