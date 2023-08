McLaren-baas: 'Red Bull alleen dominant dankzij Verstappen'

Een bijzonder compliment aan het adres van Max Verstappen: McLaren Racing-baas Zak Brown is van mening dat niet de Red Bull RB19 maar Max Verstappen dominant is dit jaar. Volgens de Amerikaan zou het wereldkampioenschap er met twee Sergio's Pérez heel anders uit zien.

Max Verstappen levert dit jaar prestaties die in de Formule 1 zelden of nooit eerder vertoond zijn. Dat hem dat lukt, ligt natuurlijk voor een belangrijk deel aan de auto die hij dit jaar heeft. De Red Bull RB19 is ontegenzeggelijk een huzarenstukje. Toch laat teamgenoot Sergio Pérez zien dat je enkel met een goede auto niet zomaar voor de winst gaat. Dat benadrukt ook McLaren-chef Zak Brown, die zelfs stelt dat Red Bull zijn dominantie dit jaar aan Verstappen te danken heeft en niet zo zeer aan de auto. "Met alle respect, als ze twee Sergio's in de auto hadden, dan zou dit kampioenschap wagenwijd open liggen," zo verklaart hij aan ESPN.

Er is maar één coureur dit jaar die aan de horizon kan verdwijnen: "Als je Max buiten beschouwing laat en iedereen die tweede is geworden als winnaar klasseert, dan zou je een spannend en competitief seizoen hebben." Brown is van mening dat Verstappen simpelweg een goede basis naar een niveau brengt waarop het een onverslaanbare wordt: "Hoezeer Red Bull momenteel iedereen ook vermorzelt, in werkelijkheid sloopt Max iedereen. De Max-Red Bull-combinatie is momenteel echt onverslaanbaar en zowel Max als het team maakt geen fouten."

Een sportief compliment van Brown, die bovendien vindt dat dit seizoen ondanks de dominantie van Verstappen niet saai is. "Het gaat niet alleen om wie wint, toch? Het racen is tot op heden geweldig." Brown vindt ook dat Verstappens prestaties mooi zijn om te zien. "We hebben het in andere sporten ook gezien. Toen Tiger Woods elke keer won waren de kijkcijfers ook ongekend, want mensen bewonderen het als een atleet heerst in zijn sport."