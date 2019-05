Mazda vult prijslijst 6 aan

Tot op heden gold de Comfort-uitvoering als basisversie van de Mazda 6, maar dat is niet langer het geval. Mazda brengt namelijk een nieuwe, nagenoeg naamloze 'standaarduitvoering' uit, die te krijgen is in combinatie met de SkyActiv-G 145-, SkyActiv-G 165- en SkyActiv-D 150-motoren. De SkyActiv-D 184 blijft alleen leverbaar als Luxury en Signature. Verwacht overigens geen spartaanse toestanden in de basisuitvoering. Zaken als lichtmetalen wielen (17-inch), chroomkleurige raamomlijstingen, ledkoplampen en -achterlichten, een met leer bekleed stuur en pookknop, elektrisch bedienbare ruiten voor en achter, gescheiden klimaatregeling en een infotainmentsysteem met 8-inch display zijn namelijk allemaal aanwezig.

Daarnaast stelt Mazda vanaf heden ook een automaat beschikbaar in combinatie met de SkyActiv-D 150-dieselmotor, sinds de onlangs doorgevoerde facelift op de Mazda 6 was die namelijk niet meer op de prijslijst te vinden.

De vanafprijs van de Mazda 6 Sedan in basisuitvoering, met SkyActiv-G 145-benzinemotor en gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, ligt op € 35.990. De automaat heeft een meerprijs van € 1.000. Voor de 6 Sportbreak in die configuratie moet je € 37.490 neertellen en € 38.490 voor de smaak met automaat. Liever de krachtigere SkyActiv-G 165 in combinatie met de basistrim met handbak? Reken voor de 6 Sedan dan op een prijs van € 36.990 en tel daar weer € 1.000 bij op voor de versie met automaat. De 6 Sportbreak kost in die configuratie € 38.490 (hand, 6) en € 39.490 met automaat.

Dieselen kan dankzij de nieuwe basisuitvoering in de 6 Sedan vanaf € 42.490 met de handgeschakelde SkyActiv-D 150 die € 42.490 kost. Hier heeft de automaat, die dus weer leverbaar is, overigens een stevige meerprijs van € 4.000. De 6 Sportbreak SkyActiv-D 150 is er in basistrim vanaf € 43.990 en kost met automaat dus € 47.990.