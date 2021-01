Mazda 6 en MX-5 bijgeschaafd

Wie vanaf maart een bezoek brengt aan de Mazda-dealer, vindt daar de recentste versies van de Mazda 6 en MX-5. Het tweetal ondergaat een modeljaarupdate waar de Japanners vandaag een licht op werpen.

Mazda 6

De Mazda 6 van modeljaar 2021 moet het doen met een uitgekleed motorengamma. Zo knipt het merk de SkyActiv-G 145 benzinemotor uit de prijslijst en worden ook de twee dieselversies, de SkyActiv-D 150 en SkyActiv-D 184 naar de prullenmand verwezen. Dat betekent dat de '6' niet meer met een dieselmotor is te bestellen. De SkyActiv-G 165, de populairste aandrijflijn, en de SkyActiv-G 194 blijven bestaan. De SkyActiv-G 165 is net als voorheen met een handgeschakelde zesbak en met een zestraps automaat leverbaar, al rekent Mazda vanaf heden geen meerprijs meer voor die laatste transmissie.

Mazda breidt de standaarduitrusting van de 6 uit met DAB+ en de mogelijkheid om je iPhone draadloos aan Apple CarPlay te koppelen. Ook nieuw is de lakkleur Polymetal Gray. Mazda herziet tevens de uitrustingsniveaus . Het leveringsgamma omvat wederom de Luxury- en Signature-smaken. Nieuw is echter de Sportive-uitvoering die een reeks zwarte elementen behelst. Zwarte wielen en zwarte zijspiegelkappen worden gecombineerd met een in het donkerrood leer uitgevoerd interieur. Mazda levert de 6 ook in een Business-uitvoering en in een naamloze standaarduitvoering

De gewijzigde Mazda 6 Skyactiv-G 165 Sedan als naamloze standaardversie - met handbak of met automaat - heeft een vanafprijs van € 38.990. Voor de Business- en Sportive-uitvoeringen ben je respectievelijk €40.990 en €45.190 kwijt. Wens je meer weelde? Dan zijn er Luxury- en Signature-smaken waarvoor Mazda achtereenvolgens bedragen van € 45.690 en € 46.690 vraagt. De krachtigere SkayActiv-G 194, die altijd is gekoppeld aan de automatische transmissie, is er alleen als Sportive (€ 50.290), Luxury (€ 50.790) en Signature (€ 51.790). De meerprijs voor de Sportbreak bedraagt in alle gevallen € 1.500.

Mazda MX-5

Ook de MX-5 ontkomt niet aan een reeks aanpassingen. De alom bekende GT-M-uitvoering is niet meer te koop. De MX-5 met 132 pk sterke SkyActiv-G 132 is naast de naamloze standaardversie voortaan verkrijgbaar als Luxury en Signature. De MX-5 met krachtigere SkyActiv-G 184 kent daarboven nog de Sportive-variant met onder meer Recaro-sportstoelen en een Bilstein-onderstel. Ook de MX-5 RF - met stalen klapdak - is beschikbaar met de hierboven genoemde motoren en kent nagenoeg dezelfde uitvoeringen. Het grote verschil: de SkyActiv-G 184 is bij de MX-5 RF ook te bestellen met een zestraps automaat, al is de keuze dan beperkt tot de Luxury- en Signature-uitvoeringen.

De nieuwe Luxury-uitvoering lijkt sterk op de verdwenen GT-M-versie, al profiteert de Luxury van de komst van met geperforeerd leer beklede stoelen en speciale instaplijsten. De Signature-variant heeft een donkerrood lederen interieur, zwarte spiegelkappen en een zwart dak (softtop en hardtop). De MX-5's Signature met 132 pk benzinemotor staan op 16-inch lichtmetaal terwijl de versies met krachtigere benzinemotor op 17-inch BBS-wielen worden gezet. De MX-5's zijn voortaan verkrijgbaar in de nieuwe kleuren Deep Crystal Blue en Polymetal Gray, al vervalt de lakkleur Eternal Blue.

Goed nieuws voor wie de voorheen geldende meerprijs van € 7.500 voor de SkyActiv-G 194-krachtbron ten opzichte van de SkyActiv-G 132 te gortig vond, deze is namelijk teruggebracht naar € 5.000. De vanafprijs van de MX-5 met altijd aan een handbak gekoppelde 132 pk benzinemotor ligt voor de naamloze standaarduitvoering op € 35.990. De Luxury en Signature kosten respectievelijk € 38.990 en € 40.990. Voor de SkyActiv-G 194 ben je minimaal € 40.990 kwijt, terwijl de Luxury-, Signature- en Sportive-versies achtereenvolgens vanaf € 43.990, € 45.990 en € 46.990 van eigenaar wisselen. De meerprijs voor de MX-5 RF ten opzichte van de MX-5 met softtop bedraagt € 2.500. De MX-5 RF SkyActiv-G met automaat kost als Luxury € 50.290 en als Signature € 52.290.

De Mazda MX-5 en Mazda 6 van modeljaar 2021 zijn per direct te bestellen en staan in maart bij de dealers.