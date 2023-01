Max Verstappen woest na 'rampzalige' virtuele Le Mans

Max Verstappen heeft zich enorm kritisch uitgelaten over de organisatie van de 'Virtual Le Mans' waaraan hij afgelopen weekend meedeed. Hij viel uit na technische problemen. Volgens de tweevoudig F1-kampioen was het evenement dramatisch slecht georganiseerd.

Max Verstappen deed afgelopen weekend met Team Redline mee aan de virtuele 24 Uur van Le Mans. De simrace was de laatste race in het e-sports-kampioenschap 'Le Mans Virtual Series' en het team van Verstappen maakte kans op de titel. Het won eerder in dit kampioenschap al de 4 Uur van Monza, werd tweede in de 6 Uur van Spa en derde in de 8 Uur van Bahrein. Tijdens de 24 Uur van Le Mans ging het echter mis, toen de verbinding meermaals werd verbroken. Het team van Verstappen werd daarom uiteindelijk uit de race gezet. Het probleem zat hem niet in een slechte verbinding aan de kant van Verstappen en zijn collega-coureurs, maar bij de servers van de Virtual Le Mans Series.

Verstappen neemt doorgaans geen blad voor de mond en deed dat ook nu niet. De Nederlander was woest over de gang van zaken. "Dit was een schande voor de simrace-gemeenschap en alle grote merken en coureurs die meededen." Verstappen en zijn collega's hebben zich volgens hem vijf maanden voorbereid, waarvan twee maanden voor deze race. "En dan krijg je dit. Dit was rampzalig." Volgens de 25-jarige coureur was dit de druppel, eerder ging het ook al fout. "Ik doe nooit meer mee en dat ligt aan jullie (de organisatie, red.) incompetentie. Ik hoop dat veel mensen mijn voorbeeld zullen volgen en dat we ergens anders iets moois kunnen opbouwen. Alle teams en coureurs verdienen dat."

De Red Bull-coureur liet in een video nog weten dat hij het programma rFactor, waarmee geracet werd, van zijn computer verwijdert. "Scheelt me weer wat ruimte op mijn pc. Hopelijk de-installeert iedereen het spel." Het is een nogal heftige uitspraak richting de organisatie van het virtuele kampioenschap, maar op sociale media krijgt Verstappen veel bijval. In maart kan de Nederlander gelukkig weer aan de slag in de Formule 1, waar dit soort problemen niet op de loer ligt. 5 maart is in Bahrein de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen.