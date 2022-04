Max Verstappen na tweede uitvalbeurt: 'Geloof niet in titel'

Net als in Bahrein was het in Australië zondag voor Verstappen weer afgelopen vóór het vallen van de vlag. Opnieuw gaf zijn RB18 de geest, terwijl er een P2 aan leek te komen. Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, zijn flashbacks naar 2017 onvermijdelijk. Toen viel Verstappen ook zeer regelmatig uit vanwege betrouwbaarheidsproblemen. 'To finish first, first you have to finish' is een gevleugelde uitspraak die we weer van stal kunnen halen. De betrouwbaarheid is volgens Verstappen echter duidelijk niet het enige probleem: "We moeten betrouwbaarder worden, sneller worden en beter kunnen omgaan met de banden", zo zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Ferrari is zeer machtig uit de startblokken geschoten dit jaar. Een tegenstander die Red Bull op dit moment niet van repliek kan dienen, ziet ook Verstappen. "Op dit moment heeft het geen zin om te geloven in de titel. Als we willen vechten voor het kampioenschap moeten we vóór Ferrari zitten. En het is duidelijk dat zij het op veel gebieden momenteel beter voor elkaar hebben.” De titelverdediger vindt dat Red Bull nu een 'groot probleem' heeft en het hele team aan de slag moet om tot een oplossing te komen. De komende race hoopt Verstappen vanzelfsprekend weer het beste eruit te halen, maar hij wil vooral finishen.