Max Verstappen denkt te weten wanneer hij Formule 1 verlaat

Max Verstappen is pas 24 jaar oud en toch heeft hij in de Formule 1 al 67 podiumplaatsen, 26 overwinningen en een wereldtitel behaald. Dit seizoen komen daar ongetwijfeld nog wat overwinningen en mogelijk ook weer een wereldtitel bij. De reglementen die dit jaar ingingen, liggen bovendien tot 2026 vast, dus de kans is redelijk groot dat Verstappen ook de komende jaren voorin het veld meedoet met Red Bull. Het team heeft immers zijn huiswerk goed gedaan als het aankomt op de nieuwe auto's. Verstappens contract bij Red Bull loopt nog tot en met 2028 en dat kon wel eens een cruciaal jaar worden voor zijn Formule 1-carrière.

De Nederlander stelt namelijk in The Red Bulletin Heroes - Max Verstappen dat hij er na dat jaar misschien wel mee stopt. "Tegen die tijd rij ik al een poosje rond in de Formule 1. Het hangt er een beetje vanaf of de auto goed is en ik nog meedoe voor de prijzen. Ik kan er niet tegen om achterin mijn rondjes te moeten rijden," citeert De Telegraaf. Een situatie zoals Sebastian Vettel, die met vier titels op zak nu toch een beetje voor spek en bonen meedoet, ziet Verstappen duidelijk niet zitten. "Dan rijd ik liever in een andere klasse."

Max Verstappen op Le Mans?

Verstappen heeft er eerder geen geheim van gemaakt dat hij met een schuin oog naar racerij buiten de Formule 1 kijkt. Niet alleen volgt hij met interesse de MotoGP, ook over een mogelijke Le Mans-deelname liet hij zich al eens uit. Dat zou hij dan mogelijk samen met zijn vader Jos Verstappen willen doen. "De 24-uursraces lijken mij wel wat: Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona en de 12 uur van Sebring. Of die in Bathurst, Australië. Die race heb ik in de simulator al twee keer gewonnen,” aldus Verstappen. Overigens kan een deelname in een 24-uursrace mogelijk al eerder gebeuren dan zijn 'Formule 1-pensioen'. Volgens Verstappen misschien 'na volgend jaar'.