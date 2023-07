Max Verstappen heeft voor de zevende keer op rij een Grand Prix gewonnen. In Hongarije was hij de rest ruimschoots te snel af en bezorgde hij Red Bull een bijzonder record.

Red Bull heeft door de zege van Max Verstappen in Boedapest het Formule 1-record van meeste zeges op rij verbroken. De Oostenrijkse renstal staat nu op twaalf achtereenvolgende overwinningen, één meer dan McLaren met de coureurs Ayrton Senna en Alain Prost in 1988 lukte. De zegereeks van Red Bull begon met de overwinning van Verstappen eind vorig jaar in Abu Dhabi. Bij de eerste race van dit seizoen, de Grote Prijs van Bahrein, stond de 25-jarige Nederlander er ook alweer gelijk. In de volgende drie races was de tweevoudig wereldkampioen één keer de snelste en ging ploeggenoot Sergio Pérez er twee keer met de winst vandoor. In Boedapest boekte de oppermachtige Verstappen zijn zevende zege op rij.

Voor het eerst na vijf races mocht de 25-jarige Nederlander niet vanaf poleposition vertrekken, maar hij pakte dankzij een goede start de leidende positie al in de eerste bocht af van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In de rest van de race reed Verstappen eenzaam naar de overwinning in Boedapest. Lando Norris van McLaren werd knap tweede, gevolgd door de teamgenoot van Max Verstappen; Sergio Pérez. Die knokte zich terug naar voren na een teleurstellende kwalificatie op zaterdag.

Verstappen op jacht naar record

Het lukt een Formule 1-coureur niet vaak om zeven achtereenvolgende zeges te boeken. De Duitser Sebastian Vettel was in 2013 in negen races op rij de snelste. Verder wist alleen Michael Schumacher ook weleens zeven achtereenvolgende wedstrijden in één seizoen te winnen, in 2004. Verstappen krijgt volgende week in België de kans om dichter bij het record van Vettel te komen.