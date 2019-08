Malibu-buscamper 'groeit' naar halfintegraal

Jezelf 'best van in class' noemen, duidt niet op een ruim ontwikkeld gevoel voor bescheidenheid. Feit is wel dat de Malibu Van Charming Coupé voor modeljaar 2020 een aantal bijzondere kenmerken heeft, zoals een erg ruime cabine, een deels dubbele bodem en tal van details, zoals de indirecte sfeerverlichting.

In 2019 verraste Malibu met een skyroof boven het voorraam in de Van Charming GT: daardoor ontstaat in een buscamper het gevoel van een halfintegraal. Komend modeljaar gaat Malibu op deze weg verder en noemt het de opvolger nu Coupé. Opnieuw zonder bovenkastjes boven de cabinestoelen. Sterker nog: de cabine is nu volledig opgenomen in het interieur, waardoor nog meer het ruimtegevoel van een halfintegraal ontstaat.

De Charming GT is leverbaar als 600 DB (dwars bed) of als 640 LE (lengtebedden). In de Coupé is het gepatenteerde 3-in-1-flexbad opgenomen (ruimtebesparend draaibaar toilet) en extra bergruimte in de dubbele bodem onder de tafel. Achterin bestaat de mogelijkheid ook een dubbele bodem op te nemen: je kunt de bagage dan 'gestapeld' kwijt.