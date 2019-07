Lynk & Co. komt met verlengde 01

Geely's Lynk & Co. werkt aan een verlengde versie van zijn eerstgeborene: de 01. Het is die auto die nu in camouflagetrim is opgedoken.

Lynk & Co. heeft ambitieuze plannen. Het merk van Geely, tevens moederbedrijf van Volvo Cars, verkoopt auto's als de 01, 02 en 03 al in China maar wil dat vanaf volgend jaar ook in Europa gaan doen. Het eerste model van het merk was de 01, een auto waar afgaande van deze spionagefoto's ook een verlengde versie van in het vat zit.

De Lynk & Co. 01 is een auto die het in thuisland China op zal nemen tegen auto's als de Tiguan Allspace. Of de 01 op termijn ook Europese bodem onder zijn wielen krijgt, is nog niet zeker. Veelal zijn verlengde versies van reguliere modellen voorbehouden aan de Chinese markt. We mikken er overigens op dat deze langere 01 ook plek biedt aan twee extra inzittenden en daarmee dus een zevenzitter is. Reken op een 182 pk sterke 1.5 driepitter die gezelschap krijgt van een 242 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder. Net als van de korte 01 moet ook van deze 01 'LWB' een plug-in hybride verschijnen.