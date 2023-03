Lynk & Co 08 onthuld: op naar Europa?

In thuisland China heeft Geely's Lynk & Co eindelijk de 08 gepresenteerd. De Lynk & Co 08 is een nieuwe plug-in hybride SUV die ook voor de Europese markt een zeer interessante is, al blijft concrete informatie over zijn aandrijflijn nog even achterwege.

Stapsgewijs gaf Lynk & Co foto's vrij van het exterieur van de 08, een splinternieuwe middelgrote SUV die ook voor de Europese markt een interessant nieuw model is. Aan de vooravond van Auto Shanghai heeft Lynk & Co de 08 al op het podium getild. We kunnen je nu ook het interieur van de auto laten zien én weten hoe groot -ie precies is.

De Lynk & Co 08 staat net als auto's als de Lynk & Co 01 op een variant van het CMA-platform, een basis die je ook onder auto's als de Polestar 2, Volvo XC40, Volvo C40 en een stel andere modellen van Lynk & Co vindt (de 02, 03 en 05). De Lynk & Co 08 is zoals zijn naam al aangeeft echter een stuk groter dan die modellen, al moet hij de Lynk & Co 09 wél boven zich dulden. De 08 meet 4,82 meter in de lengte, is 1,92 meter breed en 1,69 meter hoog. Dat maakt hem ruim 30 centimeter langer dan de Lynk & Co 01. De wielbasis van de Lynk & Co 08 is met 2,85 meter een dikke 10 centimeter langer dan die van de 01. De Lynk & Co 08 krijgt een plug-in hybride aandrijflijn van Geely's nieuwste generatie. De verbrandingsmotor is een geblazen 1.5, maar hoe het elektrodeel is opgebouwd en wat de 08 daarmee kan, weten we helaas nog niet.

Lynk & Co geeft de 08 een vrij minimalistisch vormgegeven interieur met daarin een 15,4 inch groot horizontaal georiënteerd infotainmentscherm en een 12,3 inch digitaal instrumentarium. Het Chinese merk brengt ook een fiks head-updisplay naar zijn nieuwste SUV. We zijn in afwachting van een reactie van Lynk & Co over mogelijke komst van de 08 naar Nederland.