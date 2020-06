Lynk & Co 06 in beeld

Lynk & Co breidt zijn line-up in China uit met een nieuwe SUV: de 06. De hoogpotige is, hoewel zijn naam anders doet vermoeden, het vijfde model in het Lynk & Co-gamma.

Lynk & Co is een merk van de Chinese fabrikant Geely, het moederbedrijf van tal van Chinese merken én van het voormalig Zweedse Volvo. Lynk & Co voegde eind vorig jaar nog de 05 aan zijn leveringsgamma toe, een coupé-SUV. Daar komt nu een conventionelere SUV bij: de 06.

De 06 is een 4,34 meter lange SUV die wellicht iets minder nieuw is dan je zou denken. Hoewel het exterieur, met zijn opvallende koplampen en achterlichten, typisch Lynk & Co is, is de auto in feite het neefje van de Bin Yue van automerk Geely. Dat betekent dat de auto op Geely's BMA-platform staat, een kleinere versie van het modulaire CMA-platform dat onder meer Volvo gebruikt voor de XC40 en waar ook de Lynk & Co 01, 02 en 03 van gebruikmaken. Hoewel de nieuwe hoogpotige van Lynk & Co 06 heet, wordt hij niet hoger gepositioneerd dan de in 2017 gepresenteerde 01. Die 01, tevens een SUV, is namelijk zo'n 20 centimeter langer en staat dus op het forsere CMA-platform.

Op de motorenlijst komt onder meer een 177 pk en 255 Nm sterke versie van de bekende 1,5-liter driecilinder te staan. Liever een plug-in? Dat kan, want er is ook een stekkerversie leverbaar met dezelfde benzinemotor, maar dan gecombineerd met een elektromotor en een 11,3 kWh groot accupakket, goed voor 62 NEDC-kilometers elektrisch genot.

Lynk & Co roept al even dat het ook in Nederland auto's gaat verkopen. Dat moet nog eind dit jaar beginnen. Samen met Zweden, Duitsland, België, Italië, Frank en Spanje behoort ons land tot de eerste Europese landen waar Lynk & Co zijn auto's puur en alleen via internet gaat verkopen.