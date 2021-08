Lynk & Co 05+: platgeslagen met spoilers

In China lanceert Lynk & Co een heuse performanceversie van de in Europa niet leverbare 05, de Lynk & Co 05+.

De 05+ is een extra sportieve uitvoering van de Lynk & Co 05, die zich weer laat omschrijven als de platgeslagen versie van de wél in Nederland bekende Lynk & Co 01. Anders dan het hier leverbare deelautoconcept op wielen is de 05+ geen plug-in hybride.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Car News China van Nederlander Tycho de Feijter krijgt de auto een tweeliter viercilinder turbomotor met 265 pk en 380 Nm onder de kap. Bij een wagengewicht van naar verluidt net geen 1.800 kg is dat niet eens zo heel veel, maar voor Lynk & Co is het wel genoeg om de 05+ als sportieve topper te laten ogen. De auto krijgt een enorme carbon splitter onder de voorbumper, een soortgelijk element voor het achterwiel en grote, donkere lichtmetalen wielen. Het feestje wordt afgemaakt met een grote achterspoiler en natuurlijk de felgroene lak.

De Lynk & Co 05+ is er eentje in de categorie ‘nice to know’, want in Europa hoeven we de auto niet te verwachten. Volgens De Feijter komt dat doordat Lynk & Co, als Geely-dochter een zusje van Volvo, zich hier nadrukkelijk positioneert als een hip(ster) merk. Het houdt zich bezig met ‘groene’ zaken als autodelen en natuurlijk elektrificatie en laat geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat het niet om de auto of het autobezit zelf gaat. Een krachtig topmodel op benzine past nu eenmaal niet in dat plaatje.