Lynk & Co 03 Cyan Concept zet ringrecord

Lynk & Co heeft z’n 03 Cyan Concept in 7 minuten en 20,143 seconden over de Nordschleife van de Nürburgring gejaagd. Daarmee is de auto flink sneller dan de tot nu toe snelste voorwielaandrijver en bovendien sneller dan de snelste sedan, al is de Lynk & Co in deze vorm zeker geen productie-auto.

Dat geldt wel voor de Renault Mégane R.S. Trophy R die in het voorjaar in 7:45,389 over hetzelfde circuit werd gejaagd. Toch mag de prestatie van Lynk & Co er zijn, want met deze tijd is de speciale 03 ook sneller dan de behoorlijk indrukwekkende Jaguar XE Project 8. Die bizarre XE zette onlangs z’n eigen ringrecord voor sedans scherp op 7:21,23.

De Lynk & Co 03 Cyan Concept werd in maart gepresenteerd en is de straatversie van de eerder gepresenteerde Cyan Racing Concept. De auto steekt z’n racegenen niet onder stoelen of banken en neemt de brede spatborden, enorme voorspoiler en gigantische achtervleugel gewoon mee naar de openbare weg. Dankzij een 2,0-liter met 528 pk en 504 Nm knalt de sedan in 4,4 seconden van 0 naar 100. De top ligt op 310 km/h.

Lynk & Co is een dochtermerk van het Chinese Geely en daarmee een zusje van Volvo. Het merk wil zich met een bijzonder verkoopmodel en vlot gelijnde modellen richten op jonge kopers.