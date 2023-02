Lucid Air Pure RWD: eerste specificaties van de instapper

De eerste specificaties en de Amerikaanse prijs van de Lucid Air Pure RWD, de instapper van de Lucid Air-line-up, zijn bekend. De goedkopere achterwielaangedreven versie van de Pure komt net iets minder ver dan de versie met vierwielaandrijving. Daar achterwielaangedreven modellen doorgaans efficiënter zijn, zou dat duiden op een kleiner accupakket, al is daar (nog) niks over bekend.

De tweewielaangedreven instapper van de Lucid Air, de Pure RWD, komt volgens de Amerikaanse EPA-testcyclus tot 654 km ver op een acculading. Dat blijkt uit een mail - ingezien door AutoEvolution - die Lucid rondstuurde aan potentiële klanten voor de 'basisversie'. Let wel: de EPA-cyclus is strenger dan de WLTP-cyclus, dus volgens de in Europa geldende meetmethode zou de theoretische actieradius groter zijn.

Wat opvalt, is dat de range van de achterwielaangedreven variant met één elektromotor kleiner is dan die van de Pure met vierwielaandrijving. Daarover leerden we onlangs namelijk al wat het maximale EPA-bereik is: 660 km. Eén elektromotor is lichter en efficiënter dan twee, dus zou het grotere bereik van de AWD kunnen wijzen op de aanwezigheid van een groter accupakket bij die variant. Voor zowel AWD- als RWD-variant weten we de capaciteit vooralsnog niet.

Prestaties

Wat we wel weten, zijn de voorlopige Amerikaanse prijzen voor de Pure in zowel AWD- als RWD-vorm. De RWD is met een vanafprijs van $87.600 een stuk goedkoper dan de AWD met een vanafprijs van $94.550. Tot slot staan in de door Auto Evolution onderschepte mail ook wat tot op heden onbekende specificaties van de Pure RWD. Zo leren we dat het maximale vermogen 430 pk is en het maximumkoppel 550 Nm. Die waarden zijn goed voor een 0 tot 100-sprint van 4,4 seconden. We verwachten binnenkort meer te leren over de instapper van de Lucid Air, die als het goed is ook naar Europa komt, via de officiële kanalen van Lucid.

Meer informatie over de verschillende varianten van de Lucid Air vind je in dit artikel.