Lucid Air onthuld

Stop Peter R. de Vries, Mart Smeets en Ivo Niehe in een blender en het resultaat zal een dosis zelfingenomenheid zijn waar Lucid Airs CEO Peter Rawlinson je om uitlacht. Natuurlijk is elke autofabrikant overtuigd van zijn producten, maar het aantal keren dat Rawlinson 'never seen before' en 'better than anything on the planet' lispelde tijdens de sneak preview vorige week in het hoofdkantoor in Californië, is nooit eerder vertoond. De Air is sneller, laadt sneller en komt verder dan wat Rawlinson 'de marktleider' en 'belangrijkste concurrent' noemt. En toegegeven, daar weet hij wel wat van, want hij heeft nog een stapel loonstrookjes van Tesla in de la liggen. Sterker, Peter Rawlinson was mede het brein achter de Model S.

Maar nu Rawlinson zijn 'eigen' merk aanvoert, moet die Model S het ontgelden. De Lucid Air gooit het over een volledig ander boeg, met een actieradius van 832 kilometer en een quartermile-tijd van 9,9 seconden. Voor de niet dragracers: 0-95 km/h in 2,5 seconden. Om dat te bereiken, heeft Lucid een hele batterij aan innovaties uit de kast getrokken. Zo is het modulaire accupakket (113 kWh) een aangepaste versie van het pakket dat sinds twee seizoenen alle Formule-E-bolides van energie voorziet. Het systeem werkt met 924 Volt. "Tesla doet 400 Volt, Porsche 800 Volt", relativeert Rawlinson zijn werk. De gelijkstroom wordt door een inverter omgezet in drie fasen middels zogenaamde silicon-carbide Mosfed-technologie wat, aldus Rawlinson, niemand eerder presteerde. "Porsche gebruikt in de Taycan IGBT-technologie (Insulated Gate Bipolar Transistor, red.) bij 800 Volt, dat is niet de manier", aldus Rawlinson.

De elektromotoren leveren ieder 670 pk, terwijl ze zo compact zijn dat ze in een reiskoffer passen, aldus Rawlinson: "Het dichtstbijzijnde, de marktleider en 'big beast' in elektrificatie, heeft voor dezelfde vermogensoutput 2,5 maal deze afmetingen nodig". Daarvan zit er een op elke as, maar Rawlinson verklapt al dat de achteras-configuratie eenvoudig te vervangen is door een variant met twee motoren, die samen 1.300 pk leveren. "Dat wordt ons Performance-model dat we tegen het eind van 2021 zullen presenteren".

De Lucid Air staat op het Lucid Electric Advanced Platform, kortweg LEAP genaamd. De koets heeft een Cw-waarde van 0,21. De ADAS-systemen krijgen bij Lucid de bijna Efteling-achtige naam Lucid DreamDrive mee en omhelst in de Dream Edition 32 sensoren.

In totaal komen er vier uitvoeringsniveaus. De instapper Air komt in de VS onder de 80.000 dollar en wordt leverbaar in 2022. De Air Touring komt eind volgend jaar voor 95.000 dollar. Medio 2021 is er de Air Grand Touring vanaf 139.000 dollar in de Verenigde Staten en de eerder genoemde Dream Edition wordt voor 169.000 werkelijkheid, vanaf voorjaar 2021. Dit alles geldt voor de VS. Nederlandse specificaties worden later bekend gemaakt.

De Lucid Air wordt uitgerust met een boordlader die van de makers de veelbelovende naam Wonderbox heeft gekregen. Hij kan 19,2 kW aan en werkt ook plug-out, zodat je Air behalve auto ook een mobiele energiecentrale kan zijn. Rawlinson pretendeert zelfs piekbelastingen in het elektriciteitsnetwerk te gaan opvangen met de gezamenlijke Air-eigenaren. Snelladen doet de Lucid Air met maximaal 32 km per minuut, in 20 minuten heb je er weer 480 km bij.

Volgens Rawlinson is de hoge actieradius niet alleen het resultaat van veel accucapaciteit: "Dat zou dumb range zijn. Wij zijn van de smart range. Dus ook een betere efficiëntie en minder gewicht. De Air gebruikt voor dezelfde afstand 17 procent minder energie dan de belangrijkste concurrent. Dat betekent dat we ook kortere afstanden kunnen halen dan die 500 mijl met 17 procent kleinere accu. Goedkoper dus, lichter, meer ruimte. Dat effent de weg voor meer betaalbare EV’s en zo gaan wij meer mensen elektrisch laten rijden. Wij gaan serieuze concurrentie bieden aan de marktleider, teneinde de race naar duurzame mobiliteit te versnellen."

Maar voor die kleinere Lucids er komen, volgt eerst een SUV op hetzelfde platform om de Air terzijde te staan. Tot die tijd moet de Lucid Air de weg banen voor het nieuwe merk. Allemaal grootspraak? Zo klinkt het misschien wel een beetje, maar laten we wel zijn: dat vonden we ooit ook van die Paypal-miljardair met zijn grote mond.