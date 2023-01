Lucid Air Grand Touring heeft Nederlandse prijs

Lucid zet zijn eerste model, de Lucid Air, nu ook in een niet-gelimiteerde uitvoering op de Nederlandse prijslijst. De auto is nog altijd prijzig, maar wel aanzienlijk voordeliger dan voorheen én dan gedacht.

“De Dream Edition was €222.000 en reken voor de Grand Touring op niets onder de €180.000”, schreef collega Roy na zijn eerste kennismaking met de Lucid Air. De prijs van de Grand Touring-uitvoering blijkt in de praktijk mee te vallen, want Lucid biedt deze auto in Nederland nu voor €165.000 aan. Dat is hele wat minder dan die Dream Edition, die met 1.100 pk ook nóg krachtiger is. In een Grand Touring kom je met 819 pk echter niets tekort. Ook de actieradius is ronduit indrukwekkend, met een WLTP-bereik van 839 kilometer

Ook van de Grand Touring is er weer een introductieversie. Die biedt ten opzichte van de standaard variant onder meer een beter audiosysteem met 21 speakers en het verregaande ‘autopilotsysteem’ DreamDrive Pro, maar ook speciale wielen. Voor die versie betaal je €180.500 en dan klopt de eerdere voorspelling dus weer wel.

Als 165 mille je toch nog een beetje te gortig is, is het goed om te weten dat er meer versies onderweg zijn. Zo is er een Pure aangekondigd, die nog altijd 660 kilometer ver komt op een volle accu.

In Nederland zijn de eerste exemplaren van de Air naar verluidt al in 2022 afgeleverd. De eerste kopers van een Lucid Air Grand Touring kunnen hun auto ook al vrij vlot rijden: Lucid voorspelt dat het al in het tweede kwartaal van dit jaar zover kan zijn.