'Lotus Lambda wordt SUV met Volvo-techniek'

Lamborghini heeft de Urus, Aston Martin de DBX, Ferrari werkt aan de Purosangue en ook Lotus komt met een SUV. Althans, dat verhaal duikt al jaren om de zoveel tijd op. Ook ditmaal zijn er weer interessante, maar stellige geruchten over de komst van Lotus' eerste hoogpotige. Volgens Chinese berichtgeving gaat er nog dit jaar in de Chinese stad Wuhan - jawel - een SUV van Lotus in productie. Een auto die in Chinese media de naam Lambda op zich krijgt geplakt. Niet alleen zou dat de eerste SUV van het merk worden, ook zou het een van de eerste modellen van Lotus zijn waarvan de modelnaam niet met een 'E' begint. Tenminste, als we modellen met een getal als naam, de Mark-modellen en co-producties als de Lotus Opel Omega/Lotus Vauxhall Carlton en de Talbot Sunbeam Lotus vergeten.

Terug naar de Lambda. Dat zou een grofweg 4,9 meter lange, 2 meter brede en dik 1,60 meter hoge SUV worden die met die afmetingen vergelijkbaar is met onder meer de Porsche Cayenne, BMW X5 en Mercedes-Benz GLE. Daarmee lijkt de auto niet direct een spartaanse lichtgewicht sportieveling te worden. Minstens zo interessant is wat zich onder de kap zou afspelen. De Lambda zou volgens Chinese media op het SPA-platform komen te staan dat we onder meer kennen van de Volvo XC90, S90, S90, XC60, S60, V60 én de Polestar 1. Een Volvo-platform onder een Lotus klinkt misschien vreemd, maar is goed mogelijk. In 2017 nam Geely, het moederbedrijf van onder meer Volvo en Polestar, het meerderheidsbelang in Lotus van Proton over. In Chinese media wordt al volop gespeculeerd over de aandrijflijnen. Zo zou de Lambda niet alleen leverbaar worden met een benzinemotor, maar ook met een (plug-in) hybride en zelfs een volledig elektrische aandrijflijn. In 2023 en 2024 zou Lotus nog twee nieuwe modellen in China gaan produceren. Het zou gaan om twee EV's: respectievelijk de Sigma en de Alpha.