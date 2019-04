Lotus kondigt elektrische hypercar aan

Lotus toont een ietwat kunstzinnige designschets waarop een glimp valt op te vangen van de auto die Lotus aanduidt als de 'Type 130'. Lotus pompte de laatste jaren de ene na de andere speciale editie van een bestaand model de wereld in en dus is de komst van écht vers bloed meer dan welkom. De Type 130 is dan ook de eerste volledig nieuwe Lotus sinds 2008.

Hoewel de Type 130 in China is aangekondigd, wordt de nieuwkomer geen cross-over en ook geen SUV. Nee, de Type 130 belooft een volledig elektrische hypercar te worden. Volgens CEO Phil Popham wordt het "[...] de Lotus met het meeste drama" ooit. Later dit jaar belooft het bedrijf de auto in zijn geheel te onthullen. Nog even geduld dus!