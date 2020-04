'Lotus komt met dagelijks inzetbaar model'

'Simplify, then add lightness.' Dat is de filosofie van Lotus en in het bijzonder van Lotus-grondlegger Colin Chapman. Of die lijfspreuk ook van toepassing is op de op stapel staande nieuwkomer van het merk, valt nog te bezien. De Engelse sportwagenfabrikant zou namelijk een relatief praktisch ingesteld model op de rol hebben staan.

Lotus is niet bepaald de meest betrouwbare fabrikant wat betreft mededelingen over toekomstplannen. Financiële tekorten en eigenaarswissels gooiden meermaals roet in het eten. Zo trok het merk in 2010 tijdens de Autosalon van Parijs een blik nieuwkomers open waar niet alleen een nieuwe Lotus Elise tussen zat, maar ook de Elite, de bijna Panamera-achtige Eterne en zelfs een herboren Esprit en een gereïncarneerde Elan. Lotus wist in Parijs zelfs te flirten met het concept van een stadsauto. Geen van allen zijn ze in productie gegaan en dus zijn we geneigd toekomstplannen van het merk met een korreltje zout te nemen. Toch is er een belangrijke reden om de volgende aankondiging van Lotus wél serieus te nemen: het komt met een dagelijks inzetbaar 'instapmodel'.

Lotus-CEO Phil Popham zegt tegen Automotive News dat Lotus een "nieuw instapmodel dat dankzij zijn interieurruimte geschikt is voor dagelijks gebruik" in het vat heeft zitten. Lotus heeft met Geely sinds kort een nieuwe Chinese eigenaar, een immens bedrijf dat van plan is fors te investeren in de Engelse sportwagenfabrikant. Die kapitaalinjectie maakt het onder meer mogelijk dat Lotus een volledig elektrische hypercar aan het ontwikkelen is: de Evija. Het is derhalve dan ook aannemelijk dat Lotus' "nieuwe praktische instapmodel" er daadwerkelijk aan zit te komen.

Hoewel Lotus de nog naamloze nieuwkomer omschrijft als een instapmodel, lijkt de auto niet het goedkoopste model te worden. Popham spreekt tegenover Autonews van prijzen die variëren tussen de 55.000 en 100.000 pond. De Elise heeft in thuisland Verenigd Koninkrijk momenteel een vanafprijs van zo'n 46.000 pond. Volgens Popham wordt de auto doorspekt met designinvloeden van de reeds genoemde Evija. De nieuwkomer wordt geen reguliere hatchback en zelfs geen SUV, ondanks het feit dat Lotus eerder riep in 2021 een SUV op de markt te brengen. De praktisch inzetbare Lotus zou gewoon een sportauto worden, maar wel eentje met voldoende interieurruimte. "Onze aandacht gaan momenteel uit naar sportauto's,maar we hebben het potentieel om ook naar andere segmenten te kijken. Geely heeft op dat vlak voldoende expertise in huis. Zo zouden op termijn een SUV of een sportieve sedan mogelijk zijn", aldus Popham. Die SUV is dus nog niet afgeschoten.

Afgebeeld: Lotus Elite 2010.