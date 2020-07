Lincoln schuift Continental eind 2020 opzij

Ford zet in de VS nog sterker dan bij ons in op SUV’s en hangt nagenoeg alle andere carrosserievormen daar resoluut aan de wilgen. Ook het premium-broertje moet eraan geloven: het einde van de Lincoln Continental staat naar verluidt voor eind dit jaar gepland.

Volgens verschillende Amerikaanse media heeft Ford inmiddels bevestigd dat het einde van de Continental bijna daar is. Ook zou het gaan om een ‘permanent’ einde, dus een roemloze ondergang zonder zicht op een opvolger. Daarmee is Lincoln straks in één klap een merk dat uitsluitend SUV’s levert, want het einde van de kleinere MKZ werd eerder dit jaar ook al aangekondigd. De auto’s die voor het volgende modeljaar overblijven zijn, op volgorde van ‘klein’ naar groot, de Corsair, Nautilus, Aviator en Navigator.

De huidige Lincoln Continental bracht in 2016 na 14 jaar stilte de beroemde typenaam ‘Continental’ weer terug bij Lincoln. De auto geldt als de tiende generatie, al waren er eerder ook kortere en langere onderbrekingen in de Continental-historie. De eerste Continental verscheen in 1940. Tussen 1981 en 2011 moest de Continental z’n rol als vlaggenschip afstaan aan de eveneens legendarische Lincoln Town Car. Toen de laatste Town Car van de markt verdween was dat ook al even schrikken voor de Amerikaanse autoliefhebber, want als ‘body-on-frame’ sedan was deze auto in veel opzichten eveneens de laatste in z’n soort.

Overigens was ook de auto waarin president John F. Kennedy werd vermoord een Lincoln Continental, zij het in een speciaal geprepareerde en – helaas- open vorm.