Licht gewijzigde Tesla Cybertruck gespot op snelweg

Met het bijzondere ontwerp van de Cybertruck rijst de vraag; gaat de pick-up werkelijk in deze hoedanigheid in productie? Het lijkt er op basis van onderstaande beelden in elk geval op dat er nog wel het één en ander verandert. De Cybertruck werd in Los Angeles namelijk gespot op de snelweg en het lijkt erop dat er in elk geval bij de koplampen al iets is gewijzigd.

Waar het showmodel nog één rechte lijn verlichting in de neus had, ziet het ernaar uit dat dit exemplaar aan beide einden van de 'lichtbalk' wat dikkere uiteinden als 'koplampen' heeft. Conventioneel is het allerminst, maar het oogt in het donker in elk geval iets gewoner dan je op basis van het prototype zou verwachten. Verder zien we, geheel in lijn met de Amerikaanse wetgeving, constant brandende oranje lampjes op de hoeken van de neus.

Cyberquad

Een ander nieuwtje rond de Cybertruck is de komst van de Cyberquad (laatste foto), een al net zo hoekig vormgegeven vierwieler, die perfect achter in de futuristische pick-up past. Tesla-topman Elon Musk bevestigt vandaag dat die ATV ook in productie gaat. Uiteraard betreft het een volledig elektrisch exemplaar, onder andere op te laden via een 220-voltaansluiting achter in de Cybertruck.