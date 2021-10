Lexus ROV: op waterstof van de gebaande paden

Lexus gaat van de gebaande paden. Letterlijk en figuurlijk, want in de persconferentie van de onthulling van de LX 600 maakten de Japanners van de gelegenheid gebruik om een bijzondere conceptauto te onthullen: de ROV.

ROV is een afkorting voor 'Recreational Off-highway Vehicle'. Het luxemerk van Toyota slaat daarmee een tamelijk bijzondere koers in, want een offroad-buggy is geen voertuig dat je direct zou associëren met het imago van Lexus. Aan de ROV heeft het merk buiten de persconferentie om ook nog geen ruchtbaarheid gegeven. Via de website Carscoops.com kwamen we achter het bestaan van het model.

Wat het design betreft valt met name de ledverlichting op. Het is dat de Lexus-logo's erop zitten, anders was het tamelijk lastig geworden om de link met Lexus te leggen. De matte bronzen kleur vormt een ander uniek aspect van de ROV. Verder beschikt de buggy over een ledbalk op het dak en grote offroadbanden. Aan de achterzijde zit een centraal geplaatste uitlaatpijp.

Het interieur laat Lexus niet zien, wel valt op dat achter het stuur twee grote schakelflippers zitten. Dat is meteen een mooi bruggetje naar de aandrijflijn. De eerder genoemde uitlaatpijp verraadde het al een beetje: de ROV beschikt over een verbrandingsmotor. Dat is wel een bijzonder blok, want het betreft de 1.6-liter driecilinder op waterstof van Toyota. Lexus geeft geen specificaties vrij. In de Toyota GR Yaris levert hetzelfde blok op benzine 261 pk, het moet nog blijken of de conversie naar waterstof iets aan dat vermogen verandert. Een ander verschil ten opzichte van de Yaris is de switch naar een automatische versnellingsbak, waar de flippers naar hinten. Ook daarover laat Lexus niets los.

Verdere plannen?

Lexus wil met de ROV CO2-neutraal offroaden mogelijk maken, aldus 'general manager brand management' Hiroo Togashi in de video. Verder noemt hij het geluid als belangrijk pluspunt, maar in de persconferentie is dat verder niet te horen. Wel is de ROV op bewegende beelden in actie te zien. Wat Lexus verder precies wil met de offroad-buggy is niet helemaal duidelijk. Productieplannen zijn er voor zover bekend niet.