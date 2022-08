Lexus LS duurtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

30 jaar geleden was Lexus nog een relatieve onbekende in autoland. Zeker hier in Nederland. We waren dan ook maar wat nieuwsgierig hoe Lexus' S-klasse-concurrent LS zou overtuigen over een langere periode. Na 75.000 km trokken we onze conclusies.

Op de drempel van de jaren 90 stampte Toyota een merk uit de grond dat we vandaag de dag niet meer weg zouden kunnen denken: Lexus. Het luxemerk groeide uit tot een wereldwijd begrip, al heeft het hier in Nederland een vrij lange aanloop nodig gehad om tot de wat grotere verkoopaantallen te komen. Het begon namelijk in de jaren 90 met een auto die bij lange na niet voor iedereen weggelegd was: de LS. Daarmee pleegden de Japanners een regelrechte aanval op de Mercedes-Benz S-klasse en BMW 7-serie. Of de LS wat dat betreft in huis had wat nodig was, ondervonden we in een lange duurtestperiode.

Maar liefst 75.000 km klokten onze collega's van AutoBild met de LS. Genoeg om het Aziatische slagschip van voren tot achteren te leren kennen, zou je zeggen. Aan het einde van de periode was het tijd om de sterke en zwakke punten op te sommen, al overheersten de sterke punten. De LS maakte een oer- maar dan ook oerdegelijke indruk. Een auto van de bouwkwaliteit die je van Japanners mocht verwachten, maar dan nog met net een beetje meer. Dat bleek wel toen de Lexus grondig geïnspecteerd werd op mogelijke slijtage. De simpel conclusie was dat de LS vanbinnen nog als nieuw was. Met 'vanbinnen' bedoelen we in dit geval overigens binnenin de aandrijflijn. Vrijwel alles was vrij van slijtage of afzetting. Alleen op de schotels van de inlaatkleppen vonden we wat restjes, maar eigenlijk mocht het geen naam hebben.

'Afwerking perfect'

De Lexus LS was ook een bijzonder fijne auto om in te zitten en mee te rijden, zo was wel duidelijk geworden. In het interieur zag alles er na die 75.000 nog als nieuw uit en stonden we nog steeds versteld van de kwaliteit. "De afwerking van het interieur is vrijwel perfect", zo concludeerden we. Een groot pluspunt scoorde Lexus met de mate van instelbaarheid van het stuurwiel en de bestuurdersstoel. Je kon het daarmee altijd naar je zin maken qua zitpositie. "Zelfs als je boven de 1,90 meter bent." Als we dan toch nog moesten zeuren, was het dat er wel érg veel knoppen in de LS zaten. 66 om precies te zijn. "De prachtige cockpit met de fraai oplichtende meters vereist een behoorlijke gewenningstijd, of ten minste een gedegen studie van het instructieboekje."

Vanuit die uiterst fraaie en door alle knopjes wel high tech aandoende cabine bestuurde je een auto die al net zo indrukwekkend reed als zijn uiterlijk deed vermoeden. "Hij rijdt als het ware vanzelf. Motorgeluid is er onder gemiddelde rijomstandigheden in het geheel niet. Het schakelen van de automaat geschiedt volstrekt onmerkbaar. Windgeruis komt niet voor. Zelfs sportief geaarde rijders komen in de Lexus geheel tot rust en laten zich kalm voortglijden, genietend van het alomvattend comfort. In de VS heeft deze Japanner Mercedes en BMW ver achter zich gelaten. Hij biedt precies wat de Amerikaan van een moderne limousine verlangt."

Lexus LS na 1992

In die laatste paar zinnen zit ergens al een beetje een toekomstvoorspelling. Want hoewel de Lexus LS bijzonder overtuigend was, zou het hier toch altijd een zeldzaamheid blijven. In de Verenigde Staten daarentegen ... Daar werd Lexus dankzij de zeer goede start met de LS uiteindelijk behoorlijk omarmd. Het werd zelfs de grootste markt voor Lexus. Nog altijd, want in 2021 verkocht het merk in Noord-Amerika maar liefst 332.000 auto's, meer dan in welke markt dan ook. Dat komt overigens tegenwoordig nauwelijks nog op conto van de LS, want die speelt er al jaren nog slechts een rolletje in de marge. In Nederland is de LS al helemaal een zeldzaamheid. Een model dat daardoor met enige mystiek omgeven is. Het is misschien wel één van de beste auto's die we hier amper kennen.