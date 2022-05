Lexus LS 430 (2003) - Facelift Friday

De Lexus LS die tussen 2000 en 2006 in de wereldwijde showrooms stond, kunnen we onmogelijk de meest sierlijke auto uit de LS-reeks noemen. Indrukwekkend was hij echter wel, en daaraan veranderde bij de facelift van 2003 helemaal niets.

De LS in kwestie is die van de derde generatie, die we ook kunnen onderscheiden door hem simpelweg bij zijn hele naam te noemen: LS 430. De LS'en hiervoor gingen als LS 400 door het leven, terwijl het model dat volgde vanwege nieuwe motoren te boek stond als LS 460 of LS 600h.

De LS 430 verscheen in 2000 en was om te zien best wat plomper dan zijn zeker na de facelift opvallend sierlijke voorganger. Diens bescheiden ogende neus werd bij het grof vuil gezet en maakte plaats voor een front dat veel recht doet aan de term ‘voorgevel’. Net als de nieuwe BMW 7-serie deed deze LS weinig moeite om zijn formaat te verhullen. Door de hoge koets met veel rechtopstaande lijnen werd het omvangrijke koetswerk eerder geaccentueerd.

Het front leverde daaraan een stevige bijdrage. De grille van de jaren na 2000 is hoog en breed en laat relatief weinig ruimte voor de koplampen. Die zijn daardoor hoog, maar relatief smal. Het geheel lijkt zich enigszins verbaasd af te vragen waarom al die kleine, goedkope autootjes toch steeds in de weg rijden.

De achterzijde van deze LS is heel wat minder markant en oogt door de losgeweekte, schuin afgesneden achterlichten wat ons betreft ook minder tijdloos dan die van eerdere LS'en. In 2003 werd de boel hier flink opgefrist. De achterlichten kregen led-techniek, verloren het oranje glas voor de richtingaanwijzer en werden op de klep nog wat schuiner afgesneden.



Aan de voorkant veranderde er tegelijkertijd alles en vrijwel niets. Met het laatste bedoelen we dat de indeling tot in het detail gelijk bleef. De grille is ook na 2003 een onderdeel van de motorkap, de indeling van de koplampen is gelijk en de lichtunits zijn ook nog steeds opvallend hoog en smal. Toch is hier ook alles anders, omdat alle onderdelen werden vervangen door een iets gladdere en ogenschijnlijk meer gestroomlijnde versie van zichzelf. De grille werd aan de onderkant wat meer samengeknepen, de koplampen werden optisch nog meer naar de hoeken gedrukt en aan de binnenzijde afgerond. Ook de voorbumper is helemaal nieuw, maar opnieuw blijven de basislijnen in 2003 redelijk intact.

Daarmee is de LS 430 van na de facelift duidelijk moderner, maar bovenal heel erg zichzelf. Maakt dat deze facelift geslaagd?