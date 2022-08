Lexus blikt terug op (meer dan) 10 jaar ‘Spindle Grille’

De opvallende ‘Spindle Grille’ van Lexus is inmiddels dik tien jaar onder ons. Daar blikken we met de Japanners graag op terug, want het naar onderen toe steeds breder wordende hekwerk is nog steeds waar een Lexus zich het gemakkelijkst aan laat herkennen.

Vanuit het ‘niets’ een herkenbare designtaal neerzetten is nog niet zo makkelijk, zeker niet in premiumland. Natuurlijk, Lexus was tien jaar geleden ook al een gevestigde naam, maar het kon anders dan zijn directe concurrenten niet terugvallen op vele decennia aan (design-)geschiedenis. Er was inmiddels wel een eigen stijl, die gebogen lijnen combineerde met scherpe hoeken, maar van echte herkenbaarheid was eigenlijk nog geen sprake.

De voorbode van de verandering op dat vlak kwam in 2011. De in dat jaar gepresenteerde Lexus LF-Gh-concept zag er een stuk zelfverzekerder en brutaler uit dan de meeste productie-Lexussen uit die tijd en viel vooral op door zijn immense grille. Precies: het ter hoogte van de koplampen ogenschijnlijk wat ‘ingesnoerde’ hekwerk dat tot op heden het front van Lexus-modellen siert. De productieversie van de LF-Gh was de (vooralsnog) laatste versie van de Lexus GS. Die auto had in feite ook dit front, al durfde Lexus het nog niet aan om de bekende contouren helemaal met gaas in te vullen. Daarom werd hij nog opgesplitst door een in carrosseriekleur opgevulde balk, maar de toon was gezet. Later, in 2016, volgde een facelift, waarna de Spindle Grille zich veel nadrukkelijker manifesteerde.

De GS in kwestie wordt door Lexus naar voren geschoven als de auto waarmee het allemaal begon, maar stiekem verscheen dit model al in 2011. Bovendien had de nog iets eerder gelanceerde, compacte CT hem ook al, eveneens in opgesplitste vorm. In het kader van 10 jaar Lexus-grille rakelen we daarom graag een andere auto op, namelijk de LS van 2012. In dat jaar werd het topmodel van Lexus gefacelift en kreeg hij een Spindle Grille, die in dit geval wél geheel met chroom omlijst en in het antraciet ingevuld was. Wat ons betreft is dát de eerste echte productieversie van de ‘Spindle Grille’, waarmee die tien jaar toch nog klopt.

Overigens is de Spindle Grille ook nu nog lekker aan het evolueren. Die evolutie hebben we getracht te vangen in de fotogalerij. Zo vinden we dit 'hekwerk' op de nieuwe Lexus RX in een nieuwe, meer gesloten vorm. De volledig elektrische Lexus RZ heeft helemaal geen grote grille nodig, maar zet het familiegezicht voort met een paneel met dezelfde vorm.