Lewis Hamilton pakt zevende wereldtitel Formule 1

Het is Formule 1-coureur Lewis Hamilton in Turkije gelukt om genoeg punten binnen te slepen voor zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. De 35-jarige coureur evenaart daarmee Michael Schumacher. Die gold tot nu toe als de succesvolstee F1-coureur ooit. Hamilton en Schumacher staan met hun zeven titels op eenzame hoogte. Juan Manuel Fangio is met vijf titels de derde meest succesvolle coureur ooit, gevolgd door Alain Prost en Sebastian Vettel met ieder vier titels. In aantal overwinningen ging Hamilton enkele weken geleden Schumacher al voorbij en is hij volgens de statistieken de succesvolste F1-coureur ooit.

De Grand Prix van Turkije leek van tevoren een goede kans te bieden voor een overwinning van Max Verstappen. De Nederlander begon de race vanaf P2, maar viel door een beroerde start direct flink terug. Hoewel gaandeweg de winst alsnog mogelijk leek, zorgde een uitglijder en spin bij een inhaalpoging op Sergio Perez voor een nieuwe terugval. Even later ging het nog een keer mis en onderaan de streep wist Verstappen niet meer verder te komen dan de zesde plaats. Uiteindelijk waren het Perez en Sebastian Vettel (die in de laatste bochten teamgenoot Charles Leclerc inhaalde) die Hamilton op het podium vergezelden.