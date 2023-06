Lewis Hamilton gelooft weer in strijd met Red Bull

Het ooit zo dominante team van Mercedes worstelt nu al bijna anderhalf jaar met de auto. De W13 was een miskleun en ook de huidige W14 bracht niet wat het team ervan had gehoopt. In Monaco verscheen de 'W14B', in wezen de W14 met compleet andere, meer klassieke sidepods. In Monaco leverde de upgrade nog weinig op, maar in Barcelona was Mercedes ineens opvallend sterk. Sterk genoeg voor Lewis Hamilton om al aardig optimistisch te worden over de mogelijkheden in de nabije toekomst.

De zevenvoudig wereldkampioen durft weer hardop te dromen van een strijd met Red Bull. "Ik weet dat we nog wat in de pijplijn hebben voor later, dus ik hoop dat we ze misschien op zijn minst aan het einde van dit jaar kunnen uitdagen", tekent Motorsportweek op. Dat de W14 nu een stuk sterker lijkt, is niet alleen voor dit seizoen een opsteker: "Ik ben nog meer gefocust op de auto van volgend jaar, dat we daarmee vanaf dag één de strijd kunnen aangaan. Hoe verder we de auto dit jaar kunnen pushen, dan heeft dat ook impact op de auto van volgend jaar."

Betekent dat dat Hamilton onderschat waar Red Bull nu staat en wat dat team nog uit de hoge hoed kan toveren? Allerminst: "Ik denk dat ze vandaag (zondag, red.) wel zeker een paar tienden voor ons zaten, misschien een halve seconde per ronde. Ze liggen nog zo ver voor en Max zal blijven winnen dit jaar, maar het betekent ook dat ze eerder voor volgend jaar kunnen gaan ontwikkelen. Eerder dan wie dan ook, als ze dat niet nu al aan het doen zijn. Dat is het gevaar."