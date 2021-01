Legendarische stuntman Rémy Julienne overleden

Rémy Julienne is op 90-jarige leeftijd overleden. Julienne was decennialang dé man achter talloze stunts en achtervolgingen met auto's in films en tv-series.

Wellicht gaat er bij het horen van de naam Rémy Julienne niet direct een belletje rinkelen, maar de kans is vrijwel nihil dat je nooit naar zijn werk hebt gekeken. Julienne was namelijk de man die vanaf de jaren 60 talloze wereldberoemde films en televisieseries voorzag van het nodige autospektakel. De Fransman werkte als stuntcoureur en als choreograaf voor stunts en achtervolgingsscènes mee aan rond de 400 films en in totaal zelfs meer dan 1.400 producties.

De bekendste voorbeelden van Juliennes werk zijn zonder meer de talloze James Bond-films waar hij de stunts coördineerde, maar ook de uit zijn eigen land afkomstige Taxi-films en natuurlijk 'The Italian Job'. De eerste rolprent waaraan Julienne werkte, was 'Fantomas' uit 1964. Eén van zijn laatste wapenfeiten was te zien in 'The Da Vinci Code' uit 2006. Julienne is donderdagavond op 90-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De beroemde achtervolging in The Italian Job (1969) is één van de treffendste voorbeelden van Juliennes indrukwekkende portfolio.