Kwalificatie Miami: Pole voor Leclerc

Ferrari-coureur Charles Leclerc klokte in Miami een 1.28,796 en was daarmee krap twee tienden sneller dan zijn Spaanse teammaat. Het was voor de WK-leider de derde pole van het seizoen. Sainz was uiteindelijk maar vijf duizendste sneller dan de tijd die Verstappen in zijn enige poging klokte, maar het bracht hem wel een broodnodig goed resultaat.

Het leek er even op dat Max Verstappen kans had op pole, maar uiteindelijk waren de twee Ferrari's hem toch te snel af. Verstappen start de Miami Grand Prix zondag vanaf de derde startplaats. In zijn laatste poging ging de regerend wereldkampioen in de fout. Zijn ronde uit de pits verliep al rommelig. Zo haalde teammaat Sergio Pérez in en moest hij de Mexicaan later weer voorbij. Vervolgens ging de Limburger in zijn daadwerkelijke kwalificatierondje ook nog zelf in de fout. "Ik verprutste het", liet Verstappen over de boordradio aan zijn team weten.

Ook Verstappens teammaat Sergio Pérez kwam nog in de buurt. De Mexicaan was nipt langzamer dan het trio vooraan en start zondag als vierde. De startrij daarachter wordt gevuld door de voormalige teamgenoten Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Bottas perste een knappe 1.29,475 uit zijn Alfa Romeo en was daarmee bijna twee tienden sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen in de Mercedes.

Op de vierde startrij vertrekken Pierre Gasly van AlphaTauri en Lando Norris met zijn McLaren. De top tien werd compleet gemaakt Yuki Tsunoda (ook van AlphaTauri) en Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Top tien kwalificatie Miami