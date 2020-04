Leap Motor T03 gepresenteerd

Leap Motor liet vorig jaar de eerste designschetsen zien van de T03, een volledig nieuwe elektrische hatchback met een opvallende vormgeving. Hoewel het wellicht goedkoop scoren is om bij de introductie van een nieuw Chinees model direct over 'gestolen design' te beginnen, kunnen we niet helpen enige designinvloeden van de Smart Forfour en Renault Twingo waar te nemen.

De T03 is 3,62 meter lang, 1,65 meter breed en 1,58 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,4 meter. De bagageruimte is in de basis 210 liter groot, maar wie de achterbank platgooit moet 508 liter aan spul mee kunnen zeulen. De T03 heeft een 39 kWh groot accupakket in zijn bodem, goed voor een NEDC-bereik van 403 kilometer. Volgens de WLTP-methode zal deze waarde lager uitvallen, maar voor een compacte stadsauto als de T03 lijkt het geen verkeerde score.

Hoe klein de T03 ook is, karig lijkt-ie niet uitgerust te worden. Leap Motor spreekt van versies met adaptieve cruisecontrol en een batterij van 13 sensoren waarmee de T03 zichzelf ook actief tussen de lijntjes kan houden. De kleine nieuwkomer is zelfs in staat om zichzelf in te parkeren. Leap Motor geeft de T03 een 8-inch groot digitaal instrumentarium en centraal op het dashboard staat een 10,1-inch groot scherm dat bij het infotainmentsysteem behoort. T03-eigenaren krijgen een telefoonapplicatie waarmee de status van het accupakket op te vragen valt, maar waarmee je ook de klimaatregeling kunt bedienen. Leap Motor belooft de functionaliteit van de T03 in de toekomst uit te breiden middels 'over the air' software-updates. Zaken als ABS en tractiecontrolle zijn standaard.