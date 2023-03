Lange levertijden: dit zeggen alle importeurs

In februari vroegen we aan jullie, onze lezers, naar ervaringen met lange levertijden na het bestellen van een nieuwe auto. Zo'n tweehonderd reacties stroomden binnen, waaruit blijkt dat 6 maanden wachten na het bestellen eerder regel dan uitzondering is. Niet iedereen die een nieuwe auto kocht hoefde lang te wachten, maar verhalen over vele maanden tot soms meer dan twee jaar wachttijd zijn talrijk.

Er is dan ook geen automerk dat ontkomt aan de uitdagingen die de wereldgebeurtenissen van de afgelopen drie jaar met zich meebrengen. Personeels- en materiaaltekorten, hoge kostprijzen, de verstoringen door de coronapandemie en het wegvallen van arbeidskrachten en -plaatsen door de oorlog in Oekraïne: allemaal beïnvloeden ze de gehele keten van producenten waarop de auto-industrie is gebouwd. Daardoor zijn opgebouwde achterstanden niet zomaar weg te werken. En al helemaal niet als je bedenkt dat sommige onzekerheden nog steeds actueel zijn.

Toch vangen we al een tijdje signalen op dat het de goede kant op gaat, achterstanden zijn weggewerkt en de levertijden korter worden. Niet heel verwonderlijk, want de coronapandemie heeft (vrijwel) nergens nog invloed op de werkwijze in fabrieken, de energieprijzen zijn niet meer zo buitenaards als een aantal maanden geleden en het chiptekort is deels verleden tijd. Toch: niet alle problemen zijn verdwenen en de ene fabrikant bouwde meer achterstanden op dan de andere.

Wat dat dan nu nog betekent voor de consument? Om die vraag te beantwoorden, belden en mailden we alle Nederlandse importeurs. Daarbij stelden we aanvankelijk de vraag: 'welke modellen zijn binnen 3 maanden te leveren?', maar die kon lang niet elke woordvoerder concreet beantwoorden. Wat wisten ze wel te vertellen over de levertijden?

De Europese merken

We beginnen met de Europese merken. Niet alleen omdat die hier het sterkst vertegenwoordigd zijn, maar ook omdat ze misschien wel de meeste uitdagingen moesten overwinnen. De fluctuerende energieprijzen, personeelstekorten en de oorlog in Oekraïne waren hier immers het beste merkbaar - al hebben de Europese merken natuurlijk ook gewoon te maken met productielijnen aan de andere kant van de wereld. Een zegsman van Stellantis schijnt een licht op al diens merken, te weten Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Peugeot, DS en Opel. Voor de auto's daarvan geldt dat de modellen met verbrandingsmotor momenteel veelal een - 'sterk verbeterde' levertijd van 3 tot 4 maanden kennen, maar dat de wachtperiode bij een elektrisch model vaak nog wat langer is. Stellantis hanteert 'als uitgangspunt bij nieuwe orders (van een EV) een levering in 2023'. Het chiptekort vormt bij het concern nog het grootste obstakel, de logistieke problemen die het teisterde hoopt het rond deze tijd van het jaar volledig opgelost te hebben. Bij de redactie zijn ook verhalen bekend van extreem lange levertijden voor elektrische Stellantis-producten. Met name de Peugeot e-208 laat vaak erg lang op zich wachten.

Bij Ford geldt voor zijn Europese modellen, de Kuga, Puma, Focus en Fiesta, momenteel ook een levertijd van 3 tot 4 maanden. Voor de Mustang Mach-E werkt het anders: daarvoor maakt het merk op zijn site inzichtelijk wat de levertijd is nadat je een exemplaar hebt samengesteld. Voor de eerste willekeurige samenstelling die wij proberen, zien we staan 'levering over 3 weken', maar dat geldt niet voor elke uitvoering.

De auto's van Jaguar en Land Rover, dan? Daarover kan de woordvoerder 'geen gedetailleerde uitspraken doen'. Hij geeft weer dat de merken hun klanten dankbaar zijn voor het geduld en dat 'de aanbodbeperkingen voor chips geleidelijk zijn verminderd en de productie elk kwartaal toeneemt', maar dat de importeur voorzichtig blijft en zijn focus legt op het veiligstellen van de levering. Ook Mercedes-Benz geeft geen details vrij: 'Via onze online showroom is inzichtelijk welke auto's per direct leverbaar zijn, maar voor individuele klantenbestellingen verzoeken we de klant altijd contact op te nemen met de dealer.' Wel zegt Mercedes dat de toeleveranties van onderdelen stabieler zijn geworden en de actuele levertijden over het algemeen korter zijn dan eerder.

Bij concurrent BMW geldt momenteel een gemiddelde levertijd van 6 maanden, waarbij het merk aangeeft dat de elektrische iX1 en i7 nu 5 maanden op zich zouden laten wachten. De modellen van BMW (en Mini) met een verbrandingsmotor kennen een levertijd van tussen de 3 en 9 maanden. Dan Audi, dat zijn reactie kort houdt: 'De levertijden zijn erg afhankelijk van model, uitvoering en opties. Voor specifieke informatie kan een consument zich laten informeren bij de dealer.' Die reactie is overigens ook van toepassing voor Seat en Cupra. Skoda reageert soortgelijk, maar voegt er wel aan toe dat 'in zijn algemeenheid de levertijden voor de Kodiaq, Kamiq en Enyaq rond de 3 à 4 maanden ligt'. In het specifieke geval van de Audi Q4 E-tron weten we dat de levertijd tamelijk bizarre proporties kan aannemen. Zo levert Audi voor dit elektrische model bepaalde opties in het geheel niet. Wie een Q4 E-tron met elektrisch verstelbare stoelen wil, moet volgens een brief aan klanten - ingezien door AutoWeek - sowieso tot 2024 wachten. Ook als de auto in kwestie al in 2021 is besteld.

Volkswagen verwijst geïnteresseerden ook door naar zijn dealers, maar vermeldt wel dat de Taigo, ID5 en T-Roc relatief goed beschikbaar zijn. Ook ziet het merk het 'momenteel snel de goede kant op gaan met de levertijden', dus is het voorzichtig positief gestemd. Dacia is een van de weinige merken die concreet per model noemt wat momenteel de verwachte levertijden zijn, waarbij het aangeeft dat al zijn modellen ook direct uit voorraad leverbaar zijn. Bestel je liever een 'eigen' Dacia, dan moet je voor de Sandero, Duster en Jogger rekenen op levering in juli. Voor de elektrische Spring geldt augustus-september.

Concerngenoot Renault meldt dat de Twingo, Clio, Captur, Arkana en Austral direct leverbaar zijn. Voor de Mégane Estate is de verwachte leverperiode het derde kwartaal van dit jaar, de Mégane E-tech Electric is leverbaar 'vóór de zomer' en de Zoe 'vanaf mid mei'. Volvo en Polestar hebben naar aanleiding van de levertijdenproblematiek hun websites aangepast en geven, als je een model hebt geconfigureerd, een schatting van de levertijd weer. Proberen we enkele configuraties, dan zien we ook maanden in begin 2024 voorbijkomen. Voor de Polestar 2 geeft Polestar aan dat de levertijd momenteel over het algemeen enkele weken tot 5 maanden bedraagt.

De Chinese en Koreaanse merken

Ja, we weten het: Polestar is misschien wel meer Chinees dan Europees, maar omdat het merk een soortgelijke aanpak hanteert als Volvo (eveneens van het Chinese Geely), noemden we 'm gelijk maar even. Ook Smart is tegenwoordig Chinees-Europees en mag dus dienen als volgende merk in dit overzicht. Dat merk rept met geen woord over de beschikbaarheid van zijn elektrische ForTwo, maar noemt wel dat de nieuwe Smart #1 vanaf juli te bestellen is en dan altijd binnen 4 tot 12 weken geleverd wordt. Dat komt doordat die auto vanuit voorraad verkocht zal worden.

Door naar de nieuwkomers, met eerst BYD: dat merk kan per direct de Han en Tang leveren en 'binnen enkele weken' de Atto 3. MG zegt veel uit voorraad te kunnen leveren, en geeft bij bestellingen van de Marvel R, MG 5, EHS en MG 4 een levertijd van 3 tot 6 maanden weer. Daarbij meldt het merk dat de levertijden voor de MG 4 zomaar korter zouden kunnen zijn. Bij de ZS hangt de wachttijd af van de configuratie. Een Standard Range laat ongeveer 12 maanden op zich wachten, een Long Range Comfort 6 tot 9 maanden en een Long Range Luxury ook 12 maanden. Ook de modellen van Nio zijn allemaal uit voorraad te leveren. Voor specifieke bestellingen geldt bij de EL7 en ET5 een levertijd van 4 maanden. Het merk geeft bovendien aan 'geen productiebeperkingen of -problemen te ondervinden'.

Aangekomen in Zuid-Korea treffen we natuurlijk Hyundai en Kia, twee merken die momenteel erg populair zijn in Nederland en een aanbod met zowel conventionele als elektrische auto's voeren. Hyundai kiest ervoor zijn antwoord erg kort te houden en geeft slechts aan zijn dealers regelmatig van updates te voorzien, zodat zij de klandizie op de hoogte kunnen houden van de levertijden. Kia zegt dat de Stonic, XCeed en Picanto momenteel in diverse uitvoeringen binnen 3 maanden leverbaar zijn. 'In algemene zin kunnen we zeggen dat de levertijden langzaamaan teruggaan naar ons gebruikelijke niveau, maar voor de Sorento PHEV en Niro-familie is dat nog niet het geval', meldt de Kia-woordvoerder.

De Japanse merken

De laatste grote groep fabrikanten beginnen we met Toyota en Lexus, twee merken die op de oorspronkelijke vraagstelling reageerden en dus weergeven welke auto's binnen drie maanden leverbaar zijn als ze nu geconfigureerd en besteld worden. Dat zijn voor Toyota: de Yaris Hybrid (in Active- en Dynamic-uitvoering), Yaris Cross Hybrid, C-HR, Mirai en sommige uitvoeringen van de Corolla. De elektrische Toyota bZ4X is binnen drie maanden leverbaar, mits het gaat om een niet zelf samengestelde auto. Bij Lexus geldt hetzelfde voor de UX en de ES. Wil je een UX of ES of een van de andere Lexus-modellen naar eigen smaak, dan is de wachttijd langer.

Mazda reageert kort maar concreet en hanteert nu een levertijd van maximaal 6 maanden, waarbij het merk vermeldt dat sommige modellen eerder of uit voorraad leverbaar zijn. Nissan maakt het nog concreter en geeft voor elk van zijn modellen de levertijd weer. De Micra is direct uit voorraad leverbaar, de Qashqai heeft een wachttijd van 2 maanden en de Ariya, Juke en Leaf van 6 maanden. Mitsubishi is al even transparant en geeft voor de Space Star een levertijd van 3 maanden op, voor de Eclipse Cross eentje van zo'n 2 maanden en voor de ASX een levertijd van 1 tot 3 maanden. Bij laatstgenoemde is de First Edition overigens het snelst te leveren.

Subaru dan? Dat houdt het kort. Alle modellen zijn uit voorraad leverbaar en mocht er in die voorraad niks voor jou tussen zitten, dan is de levertijd - evengoed voor alle modellen - 3 tot 4 maanden. Suzuki geeft aan dat alleen de Vitara en S-Cross uit voorraad leverbaar zijn. Wil je er niet een uit de voorraad, dan wacht je 6 tot 8 maanden. Voor de Swift en Ignis geldt 'meer dan 6 maanden' levertijd, voor de Jimny, Swace en Accross 5 tot 6 maanden.

Tesla

Voordat we het overzicht afronden is er nog één volumemerk op de Europese markt dat niet onder de Chinese, Japanse, Koreaanse of Europese merken valt, en dat is natuurlijk Tesla. Het Amerikaanse bedrijf van Elon Musk heeft met zijn 'gigafactories' en overzichtelijke aanbod nog maar weinig last van de uitdagingen die er zijn. Tesla communiceerde eind februari al dat voor zijn Model 3 en Model Y een verwachte levering geldt in februari-maart (vrijwel gelijk, dus) en voor zijn Model S en X een verwachte levering in april-juni. De Model 3 en Y zijn dus heel snel leverbaar, op de grotere modellen moet je 2 tot 4 maanden wachten.

Resumé

Vatten we het overzicht samen, dan kunnen we vermelden dat al met al de levertijdenproblematiek niet meer zo hevig is als een aantal maanden geleden. De tendens die we over het algemeen in de reacties van de fabrikanten zien, kunnen we in de volgende punten samenvatten:

De levertijdenproblematiek is langzaam maar zeker aan het afnemen.

Evengoed zijn sommige modellen, met name EV's, erg moeizaam leverbaar.

De meeste levertijden zijn lastig te voorspellen. Vooral voor auto's die op veel verschillende manieren te configureren zijn.

Autofabrikanten wijzen graag op de beschikbaarheid van uit voorraad leverbare modellen.

Dealers hebben de meest accurate informatie over de beschikbaarheid van auto's.

De importeurs hekelen de problematiek en stellen het geduld van klanten op prijs.

Sommige importeurs willen of kunnen voor (een deel van) hun modellen geen levertijdprognose opgeven.

Alleen de reactie van Honda ontbreekt nog en wordt aan het overzicht toegevoegd zodra we 'm binnen hebben.