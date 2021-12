‘Lancia ziet Mercedes als benchmark'

Dat is althans wat CEO Luca Napolitano stelt tegenover Automotive News Europe. “We werken naar een benchmark toe, en die benchmark is Mercedes”, zou hij hebben gezegd. “Ik bedoel daarmee niet dat we de strijd met Mercedes willen aangaan, want dat zou naïef zijn. Mercedes is voor ons echter wel een voorbeeld”.

Ook zegt Napolitano zich meer te willen richten op winstgevendheid dan op verkoopvolume. Dat is maar goed ook, want we weten al dat er voor Lancia voorlopig drie modellen in het vat zitten. De eerste moet in 2024 de Ypsilon opvolgen, het enige model dat Lancia (in Italië) nu nog heeft. In 2026 moet er een compacte cross-over aan het gamma (!) worden toegevoegd, in 2028 een hatchback. We weten in ieder geval al zeker dat één daarvan de naam Delta draagt.