Lancia Pu+Ra Zero luidt toekomst van Lancia in

Lancia lijkt sinds het verdwijnen van de Delta en Thema en het terugtrekken uit alle markten behalve de thuismarkt haast op sterven na dood. Het verkoopt alleen nog de meermaals gefacelifte uit 2011 stammende Ypsilon in Italië, maar dat is het dan ook wel. Onder het bewind van het voormalige FCA was Lancia misschien wel een stille dood gestorven, nu het onder het met Groupe PSA gevormde Stellantis valt, is er weer een toekomst voor het merk weggelegd. Een toekomst die het vol vertrouwen tegemoet treedt, zo blijkt wel uit wat Lancia vandaag voorschotelt. In aanwezigheid van diverse media, waaronder AutoWeek, geeft Lancia in het prachtige paleis Reggia di Venaria in Turijn het startschot van zijn wederopstanding.

Pu+Ra Zero

Een volwaardige conceptauto heeft Lancia nog even niet voor ons in petto, maar wel een zogenoemde speedform. Een sculptuur waarmee het een blik in de toekomst werpt. De Italianen noemen de creatie, een soort futuristisch kunstwerk, Pu+Ra Zero. Dit toont in grote lijnen de designtaal van Lancia voor de komende jaren, om precies te zijn voor wat er gaat komen vanaf 2024. Pu+Ra is de naam voor de nieuwe ontwerpfilosofie van Lancia en is kort voor Pure en Radical.

Het 'pure' zit 'm grofweg in vloeiende klassieke lijnen die volgens Lancia teruggrijpen op modellen als de Aurelia en Flaminia. Lancia vergeet zijn erfgoed dus zeker niet. We zien in de Pu+Ra Zero bovendien aan de achterkant iets dat doet denken een eerdere auto van het merk: de befaamde Stratos. Dat is één van de 'radical'-elementen in de Pu+Ra Zero. Verder zit 'radical' hem in een moderne, minimalistische insteek voor het design van de nieuwe auto's. Lancia stelt verder dat het voor het interieur van zijn toekomstige modellen inspiratie haalt uit de Italiaanse interieurindustrie. Lancia's moeten vanbinnen een sfeer gaan ademen die zowel modern als huiselijk is, met een zweem van klassieke invloeden. 'Progressief klassiek', zo omschrijven de Italianen de Pu+Ra Zero.

Drie nieuwe Lancia's

Hoewel de Pu+Ra Zero behoorlijk abstract oogt, zitten er al concrete elementen in die we terug gaan zien op nieuwe productiemodellen van Lancia. Zo zien we aan de voorzijde drie oplichtende elementen die samen een soort Y vormen. Dat noemt Lancia een 'kelk' en is een directe verwijzing naar de grilles van bijvoorbeeld de oer-Delta en de Beta Trevi. Deze lichtunits gaan we in minder extreme vorm terugzien in de grilles van de nieuwe Lancia's, die daardoor volgens het merk ook in het donker direct als Lancia te onderscheiden worden. De ronde achterlichtjes die op de Pu+Ra Zero zitten, zien we in elk geval specifiek op de nieuwe Ypsilon terug.

Lancia bevestigt wat we voor een groot deel al wisten: er komen van 2024 tot 2028 drie nieuwe Lancia's. De nieuwe Ypsilon is de eerste, die mogen we al in 2024 verwachten. Daarna komen de nieuwe Delta en een nog naamloos vlaggenschip. Die laatste draagt mogelijk de naam Aurelia en komt naar verluidt nog voor de Delta, die waarschijnlijk pas in 2028 verschijnt. In 2028 is Lancia's nieuwe drietal compleet en met ingang van datzelfde jaar bestaat volgens Lancia het volledige aanbod enkel nog uit elektrisch aangedreven auto's. De kans is aanwezig dat de nieuwe Ypsilon aanvankelijk met brandstofmotoren leverbaar is, maar de elektrische variant uiterlijk in 2028 als enige overblijft.

De Lancia 'Aurelia' en de compacte middenklasser Delta staan waarschijnlijk al op Stellantis' nieuwe STLA-bases, die van meet af aan bestemd zijn voor enkel elektrisch aangedreven auto's. Voor de Ypsilon grijpt Lancia mogelijk nog wel naar een basis die nu al bestaat, dus wellicht wordt het een neefje van de Fiat 500e, of Lancia zet 'm wat hoger in de markt als verwant van de Peugeot 208 en Opel Corsa. De introductie van de nieuwe Ypsilon ligt echter wellicht nog ver genoeg in de toekomst om al op een nieuw platform te kunnen staan. De tijd zal het leren.

Nieuw logo

Wat in elk geval al wél zeker is, is dat de nieuwe Lancia's een gloednieuw merkembleem meekrijgen. Dat zit ook al op de Pu+Ra Zero en grijpt met name terug op het Lancia-logo dat van 1957 tot 1974 werd gebruikt, met in het hart een chromen ring die aan de linkerkant vergezeld wordt door een vlaggenstok. De merknaam staat in een gloednieuw lettertype op een vlak dat een vlag moet voorstellen. Van 1911 tot 2007 was er in de opeenvolgende logo's van Lancia ook een vlag te zien. Zoals we dat tegenwoordig vaker zien, kiest Lancia ervoor om op de nieuwe auto's de merknaam voluit uit te schrijven. Op de nieuwe Ypsilon is dat in elk geval aan de achterkant zo, daarop staat de merknaam tussen de twee ronde achterlichten, net zoals op de Pu+Ra Zero.

Behalve op de auto's van het herboren Lancia zal je het nieuwe logo en lettertype ook op gebouwen gaan tegenkomen in de nabije toekomst. Lancia spreekt over de komst van 100 nieuwe exclusieve Lancia-showrooms in Europa. Waarschijnlijk zal het merk in de praktijk ondergebracht worden bij Stellantis-dealers naast de andere merken, maar op die gebouwen staat dan in elk geval ook weer trots het logo van het merk dat velen ongetwijfeld niet meer terug hadden verwacht in ons land. Lancia leeft weer, op naar de toekomst.