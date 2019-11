Lamborghini teast Vision GT

Lamborghini laat weten dat het aankomend weekend in Monaco zijn eerste Vision Gran Turismo presenteert. De auto zal verschijnen in de racegame Gran Turismo voor de Playstation.

De Italiaanse sportwagenbouwer stuurt via Twitter een teaser de wereld in en kondigt daarbij de presentatiedatum van de auto aan. Wat blijkt? Lamborghini presenteert de Vision Gran Turismo tijdens de finale van de FIA GT Championships 2019: de Gran Turismo-wereldkampioenschappen, een e-sportstoernooi waarbij men op Playstations tegen elkaar racet.

Een keur aan automerken presenteerde al eerder een Vision GT. Sommige presenteerden er zelfs twee of drie. Voor Lamborghini is het de eerste. Op de teaser die de Italianen de wereld in slingeren zijn details van de achterkant te zien. Het wordt, geheel volgens Vision GT-traditie, een sportwagen met flinke spoilers. De ledverlichting aan de achterzijde bestaat uit rechte lijnen die tot in de heftige spoiler en diffuser reiken.

Of dit een hint geeft over het design van (een van de) aanstaande Lamborghini’s, is onwaarschijnlijk. De Vision GT’s zijn alleen voor de Gran Turismo-spellen bestemd en hebben vaak weinig tot niks te maken met straatauto’s. In 2014 werd de eerste auto in de reeks gepresenteerd, de Mercedes-Benz AMG Vision GT. Een jaar later stelde de Bugatti Vision Gran Turismo zich voor aan de wereld. Dat deed ‘ie een half jaar vóórdat Bugatti de Chiron onthulde, die overigens wél veel designelementen van de Vision GT-variant meekreeg.

De finale van de FIA GT Championships 2019, waarbij Lamborghini zijn Vision GT presenteert, is aankomend weekend live te volgen via YouTube.