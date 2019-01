Lamborghini noteert enorme verkoopstijging

'Wat, een SUV van Porsche?' - riep nagenoeg de complete mensheid in koor toen Porsche in 2002 de eerste Cayenne aan het daglicht voorstelde. Inmiddels kijkt niemand er meer van op en tegenwoordig hebben merken als Maserati en Bentley óók hoogpotige kolossen op de menukaart staan. Sinds vorig jaar schaart ook Lamborghini zich in het rijtje van de exclusieve merken met een SUV in zijn leveringsgamma: de Urus. Die blijkt voor de Italianen behoorlijk goede zaken te doen.

Lamborghini zag zijn verkopen vorig jaar met 51 procent toenemen tot 5.750 auto's. In 2o17 werden nog 3.815 auto's verkocht. Vorig jaar voegde Lamborghini de Urus aan zijn line-up toe en die auto is in 2018 bij maar liefst 1.761 klanten afgeleverd. Daarmee is bijna 31 procent van alle vorig jaar verkochte Lambo's een Urus. Het is het achtste jaar op rij dat Lamborghini een verkooprecord breekt. Ten opzichte van 2010 heeft het merk zijn verkoopcijfers zelfs meer dan verviervoudigd. In dat jaar werden namelijk 1.302 Lamborghinis verkocht.

Niet alleen de Urus deed het goed, ook de in 2011 gepresenteerde Aventador scoorde met 1.209 verkochte exemplaren (+3 procent) helemaal niet slecht. De Huracán ging met 2.780 verkochte exemplaren 5 % vaker over de toonbank. In Europa, het Midden Oosten en Afrika namen de verkopen met 69 procent toe tot 2.497 stuks. De Verenigde Staten blijft met 1.595 verkochte auto's het land waar de meeste Lamborghinis worden verkocht, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (636 stuks), Japan (559 stuks), Duitsland (463 stuks), China (342 stuks), Canada (316 stuks) en thuisland Italië (295 stuks).