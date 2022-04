Kwalificatie Imola: Pole voor Verstappen na regenachtige chaos

Na een kletsnatte vrije training was het Autodromo Enzo e Dino Ferrari bij de start van de kwalificatie alweer enigszins opgedroogd. De coureurs konden direct op slicks naar buiten. In Q1 was Charles Leclerc de snelste man met een tijd van 1:18,796. Verstappen zat daar een halve seconde achter. Moeilijker was het voor de coureurs van Mercedes-AMG. George Russell zette uiteindelijk de twaalfde tijd neer en Lewis Hamilton was nipt door naar Q2 met een vijftiende tijd. Het scheelde niet veel of beide Mercedessen hadden eruit gelegen in Q1.

Bij de start van Q2 begon de regen weer te dreigen. Verstappen kon aan het begin van de sessie nog een tijd van 1:18,793 op het bord zetten en was daarmee in eerste instantie de snelste man. Sainz had de tweede tijd te pakken, maar de Spanjaard ging de fout in en ramde zijn F1-75 tegen de muur. Een rode vlag was het gevolg. Balen voor de coureurs die nog geen tijd neer hadden gezet, want vlak na de crash van Sainz begon het weer te regenen. Dat betekende dat de meeste coureurs geen nieuwe poging waagden en iedereen aan het aftellen was tot Q3. Voor Mercedes-AMG betekende het ook botte pech: zowel Russell als Hamilton konden niet door naar de laatste sessie.

Uiteindelijk vochten Verstappen, Leclerc en Perez op een kletsnatte baan om pole position. Een vroegtijdige crash van Kevin Magnussen zorgde voor een korte rode vlag, maar hij kon zijn auto nog terugbrengen naar de pitstraat. Daarna barstte de strijd tussen Verstappen en Leclerc los. In eerste instantie was Leclerc sneller, maar Verstappen was onderweg naar een forse verbetering toen het uitvallen van Bottas zorgde voor een gele en rode vlag. Verstappen ging van zijn gas af, maar verbeterde zijn tijd desondanks onder de gele vlag. Daarna was de baan zo nat geworden dat coureurs hun tijd niet meer konden verbeteren. Verstappen behaalt pole position, Leclerc start naast hem op de tweede startrij.

Uitslag kwalificatie