Kwalificatie Britse Grand Prix: Sainz zorgt voor verrassing

Na een spannende, regenachtige kwalificatie voor de Britse Grand Prix behaalt Carlos Sainz een verrassende pole position. In eerste instantie leek het er namelijk op dat Verstappen of Leclerc de eerste startpositie zou gaan bemachtigen, maar vooral Verstappen greep er net naast.

Het typische Britse weer sloeg weer toe tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix op Silverstone. Voorafgaand aan de kwalificatie kwam het met bakken uit de hemel, waardoor de coureurs in Q1 begonnen op een natte baan. Gaandeweg begon de baan wel wat op te drogen. Uiteindelijk waren er geen grote missers in de eerste sessie. Verstappen was de snelste man op de baan, gevolgd door Charles Leclerc. De uitvallers waren Alexander Albon, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Mick Schumacher en Lance Stroll. Met name de uitvalbeurt van Albon is bijzonder, omdat zijn teamgenoot Nicholas Latifi wél door was naar Q2, terwijl Albon updates had gekregen van het team.

In aanloop naar Q2 bleef het miezeren op Silverstone. De coureurs konden dus niet naar de slicks, maar moesten blijven rijden op de intermediate banden. Verstappen was vrijwel direct de snelste man op de baan, maar hij maakte daarna een kleine misser. Gelukkig had dat geen schade tot gevolg. Aan het eind van de sessie werd het echt weer een stuk natter op het circuit. De coureurs die risico liepen om uit te vallen, konden om die reden niet heel veel meer uitrichten. Dat betekende pech voor Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Esteban Ocon.

Bij de start van Q3 bleef het weer onveranderd en dus bleef iedereen rijden op de intermediates. Omdat er aan het eind van de kwalificatie meer regen verwacht werd, was de druk op de coureurs hoog om snel goede tijden neer te zetten. Verstappen was bij zijn eerste poging onderweg naar een snelle tijd, maar spinde toen in een volledige 360. Hij wist zijn auto uit de muur te houden en klokte door zijn foutje een eerste tijd van 1:51,332.

Carlos Sainz verrast

Daarna verbeterde Verstappen zijn rondje meteen, maar zat hij toch nog op 43 honderdsten van de tijd van Leclerc. De tijd van Leclerc bleef niet lang staan, want bij zijn derde poging was Verstappen bijna 1,9 seconden sneller dan de Monegask. Daarna verbeterden beide coureurs hun tijd wederom en had Verstappen nog een marge van bijna een kwart seconde. Maar uiteindelijk was het niet Leclerc of Verstappen, maar Carlos Sainz die er met pole position vandoor ging! Dat betekent dat Verstappen morgen van start gaat in een Ferrari-sandwich.

Uitslag kwalificatie Britse Grand Prix