Ineens was daar negen jaar geleden de Tesla Model S. Die auto heeft de industrie op zijn kop gezet en het elektrisch rijden sexy gemaakt. Acht jaar is de periode dat bij Tesla de fabrieks­garantie geldig is. Bij de oudste exemplaren is die garantie dus net verlopen. Wij duiken eens in de reputatie van de elektro-pionier en gaan kijken wat je in huis haalt als je een gebruikt exemplaar koopt.

Vanaf 2008 zijn er tekenen dat Tesla, dat we tot dan toe alleen kennen van de Roadster, onder de werktitel ‘Whitestar’ bezig is aan een tweede model. Geheel in eigen beheer ontwikkelt het de aandrijflijn en de carrosserie en voor het ontwerp van de auto wordt designer Franz von Holzhausen bij Mazda vandaan gehaald. Daarna is het hek van de dam. In 2010 doen al 3.000 mensen een aanbetaling van 5.000 dollar op een auto die ze nog nooit hebben gezien. Op 22 juni 2012 wordt de eerste Model S in de VS aan een klant geleverd. En wat het idee is van de ‘S’ in de typeaan­duiding? Dat is pas jaren later duidelijk na de komst van de 3, X en onlangs de Y. Samen vormen ze de combinatie S3XY.

De Tesla Model S is een mijlpaal in de automobiele historie. In de loop van de decennia is er geregeld geëxperimenteerd met elektrische auto’s. Maar door de telkens strenger wordende regelgeving voelden autofabri­kanten tien jaar geleden voor het eerst pas serieuze druk om iets met EV’s te gaan doen. Dat levert op dat moment auto’s op als de Mitsubishi i-MiEV en de Nissan Leaf, die zich vooral kenmerken door hun discutabele uiterlijk en een beperkte actie­radius. Tesla zet in 2012 een standaard waarbij traditionele autofabrikanten nu pas in de buurt komen. Het is een auto met een aantrekkelijke vorm, een heel behoorlijke actieradius en bovendien sportautoprestaties. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Tesla in de eerste plaats een technologie­bedrijf is dat auto’s bouwt, terwijl de traditionele merken zich pas recentelijk zijn gaan omvormen tot technologiebedrijf. De Model S maakt in 2013 in Nederland zijn opwachting. De grote Tesla wordt binnen­gehaald alsof het de Verlosser is. Zakelijke rijders kunnen de EV rijden zonder bijtelling en bovendien gelden er aankoopsubsidies waardoor ondernemers de Model S jarenlang bijna budgetneutraal kunnen rijden. Dat maakt de auto ondanks aanschafprijzen van €70.000 tot ruim €100.000 bereikbaar voor een grote groep mensen.

Wie had zich ooit kunnen denken dat Nederlanders massaal overstag zouden gaan voor een ruim twee ton zware, fullsize Amerikaan die nauwelijks in een parkeervak past? Het doodknuffelen met overheidsgeld heeft duidelijk geholpen. Tot en met 2018 worden er bijna 14.000 exemplaren geregistreerd. Daarna gaan de fiscale regels op de schop, waardoor de Model S zijn voordeel verliest en de liefde van de Nederlander voor deze auto subiet bekoelt. Vandaag de dag liggen prijzen van gebruikte Tesla’s hoog, wat mede komt door de vraag naar deze auto vanuit het buitenland. In de eerste negen maanden van 2021 zijn er bijna 600 geëxporteerd naar landen waar vaak weer een nieuwe subsidie wacht.

Foefjes

Hoe lees je ook alweer de typeaanduiding van een Model S? Het getal in de typeaan­duiding staat voor de energie-inhoud van het accupakket. Bij de simpelste Model S 60 is dat dus 60 kWh; de zwaarste variant heeft 100 kWh. Heeft een Model S een D (van Dual) in de typeaanduiding, dan heeft hij twee elektromotoren. Eentje bedient de vooras en de ander de achteras en dat levert dus vierwielaandrijving op. Elke Model S biedt een karrevracht aan vermogen en koppel. Zelfs de eenvoudigste uitvoering schopt het tot 306 pk en 440 Nm. Bij de nieuwste Tesla Model S Plaid is dat 1.020 pk; een hoeveelheid koppel wil Tesla voor die uitvoering niet opgeven. De P in een typeaanduiding staat voor Performance. Die hebben een nóg sterkere motor en bovendien een aantal accessoires, zoals koolstofvezel achterspoilers, grotere wielen en rode remklauwen. Maar die extra uitrusting kan per uitvoering en per jaar verschillen. De Model S kan met al die power ongekend hard accelereren. Ter verhoging van de feestvreugde is er op de P85D en de P90D vanaf 2016 de Ludicrous Mode, waarbij de auto maximaal energie uit de batterij haalt voor de beste acceleratie: in 3,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Het is maar één van de vele foefjes die Tesla in de loop der tijd heeft toegepast; de Model S is een ware toverdoos gebleken. Accessoires en updates worden ‘over the air’ toegevoegd. Het bijzonderste accessoire is zonder meer de Auto Pilot, een systeem waarmee de Tesla opvallend gemakkelijk autonoom rijdt. In rampgebieden kan Tesla tijdelijk de actieradius van de auto’s verhogen, zodat de klanten meer kans maken om weg te komen. Standaard wordt de accucapaciteit dus niet volledig benut. Dat laat niet alleen ruimte voor dit soort acties, het beperkt ook de degradatie van de accu. Zo kun je nog lang stellen dat hij 100 procent capaciteit heeft.

Imitatiespullen

Om details van de gebruikte Tesla Model S te leren kennen, steken we onze neus om de hoek bij garagebedrijf Metropool in Rotterdam, waar we spreken met Abdullah Nibizadah. Bij zijn bedrijf zijn ze al zes jaar lang bezig om goedkope oplossingen te bedenken voor de vaak dure kwalen van de Model S. Als in de komende tijd steeds vaker de fabrieksgarantie op Tesla’s vervalt, wordt hun zaak alleen maar lucratiever; er staan veel onderdelen­fabrikanten klaar die imitatie­spullen willen leveren. En daarmee kunnen reparatiekosten verder worden gedrukt.

Over de grootste aanrader bij een gebruikte Tesla hoeft Abdullah niet lang na te denken. “De varianten met levenslang gratis superchargen zijn goud waard. Dan rijd je alsof je een oliebron in je achtertuin hebt; het is bij die auto’s voor altijd economisch de moeite waard om alles eraan te vervangen. Dat zijn de bouwjaren van 2012 tot 2016; in het laatste jaar zijn de voorwaarden veranderd, zodat ze het niet allemaal meer hebben.” Bovendien: als Tesla een auto met levenslang gratis superchargen inneemt, wordt die optie verwijderd. Het loont dus de moeite om te checken of een Model S die met ‘levenslang gratis superchargen’ wordt aangeboden, die optie ook werkelijk aan boord heeft.

Boven

Onder de voorklep van de Model S vinden we niets. Nu ja, daar bevindt zich een extra, goed bruikbare bagageruimte. Voor het zoeken naar gebreken moeten we echter direct door naar het dak. Daar kan het gebeuren dat na verloop van jaren het aluminium van de carrosserie gaat corroderen. Dat is geen reguliere roest zoals bij een stalen carrosserie (dat bij aluminium nu eenmaal niet voorkomt), maar het levert wel lelijke bultjes onder de lak op. Het is ontsierend, maar niet meer dan dat; de auto kan er oud mee worden. Een groter pijnpunt zijn de Tesla’s met een panoramadak. Aan de zijkant bevinden zich kabels waarmee het dak wordt opengezet. Die kunnen scheeftrekken, waardoor het dak defect raakt en soms voor vele duizenden euro’s moet worden gerepareerd. Dat verdient zeker aandacht bij aanschaf. Tesla heeft inmiddels zijn lesjes geleerd: de panoramadaken zijn niet meer leverbaar.

Eromheen

Corrosiebobbels, zoals op het dak, kun je ook op de rest van de auto tegenkomen. Dat start vooral in de hoeken. Verder staat Tesla, helemaal in de eerste jaren, niet bekend om een goede bouwkwaliteit. Bij vrijwel alle oude auto’s kom je scheefzittende panelen tegen, waardoor het lijkt alsof er schade slecht is gerepareerd. Ook de verchroomde strips kunnen naar verloop van tijd loslaten. Het grootste pijnpunt zijn echter de deurgrepen. Die klappen naar buiten als de auto wordt ontgrendeld, maar dat gaat niet altijd goed. “In het begin kostte een nieuwe deurgreep bij Tesla €1.100”, weet Abdullah. “Maar inmiddels is de prijs gezakt naar €450. Het punt bij de deurgrepen is dat er een stalen onderdeeltje niet sterk genoeg is uitgevoerd, waardoor dat afbreekt. Wij hebben ze in een steviger uitvoering laten namaken. Reparatie kost daardoor bij ons maar €150.”

Binnen

Het interieur blinkt evenmin uit door een zorgvuldige afwerking. Als er 200.000 kilometer op de Tesla-teller staat, zullen de rafels er al aardig bijhangen en onderweg zijn rammels, piepjes en kraakjes eerder regel dan uitzondering. Hierbij is het panoramadak weer een belangrijke boosdoener. Het meest opvallende in het interieur is het grote scherm, dat MCU (Media Control Unit) wordt genoemd: het kan ‘bevriezen’. Er is een tijd geweest dat Abdullah daarvoor de moederborden liet reviseren. “Maar tegenwoordig heeft Tesla zelf een ruilsysteem. Voor €1.500 zit er een andere in. Een geheel nieuwe kost maar liefst €3.000.”

Onder

Onder de auto zien we vooral een grote plastic plaat die het accupakket afdekt. Van dat pakket weten we inmiddels dat de capaciteit zo’n één procent per jaar afneemt. Bij Tesla is het mogelijk om het accupakket te laten doormeten. Daarbij wordt bij de uitslag alleen verteld of die voldoet aan de norm van de fabrikant, waarbij die niet meer dan 30 procent mag afnemen. Als de auto binnen de garantietermijn valt en de degradatie van de accu is te hoog, dan zorgt Tesla voor een geheel nieuw pakket. Maar de fabrieksgarantie is inmiddels bij de oudste exemplaren afgelopen, zoals we eerder schreven. Abdullah: “Ik zou me er niet te veel zorgen om maken. Als een auto nog maar 300 kilometer actieradius geeft, zijn er cellen kapot. Eén nieuwe cel kost €2.000.”

Verder gelden de draagarmen en stabilisatorstangen als zwakke plekken: onderstelcomponenten hebben het zwaar te verduren onder de twee ton zware Tesla met zijn enorme trekkracht. Niet zo vreemd dus dat daaraan regelmatig iets moet worden vervangen – al heb je dat met je rijstijl zelf ook een beetje in de hand. Tijdens de proefrit moet je in elk geval de boel goed controleren op rammels en ­bijgeluiden vanaf de onderzijde. Een ander belangrijk onderdeel dat soms kapot gaat, is de omvormer. “Die bevindt zich onder de achterbank en daar komt soms vocht bij. Dan ontstaat er kortsluiting. De omvormer moet dan worden vervangen. Ook als de auto nog maar heel langzaam bijlaadt, duidt dat erop dat de omvormer defect is. Vervanging van dat onderdeel kost €2.500.”

‘Automobiele kakkerlak’

In de autowereld bestaat het begrip 'automotive cockroach', wat zich letterlijk laat vertalen als ‘automobiele kakkerlak’. Het is een geuzennaam voor auto’s die gewoon niet kapot gaan. De 30 jaar oude Toyota’s die nog overal op de wereld rondrijden, zijn daarvan het bekendste voorbeeld. Het zou best nog wel eens kunnen dat de Tesla Model S ooit ook die eretitel krijgt opgespeld. Want behalve wat onderstelcomponenten vervangen en het interieur netjes houden, hoeft je maar weinig aan onderhoud te doen. In de beginjaren was er in Nederland een taxivloot met Models S. Die reden in drie jaar tijd maar liefst 300.000 kilometer bij elkaar. Hoe ver die auto’s uiteindelijk kunnen komen, zullen we jammer genoeg nooit weten; ze zijn vrijwel allemaal verkocht en naar Oost-Europa verscheept en daarmee van onze radar verdwenen.

