Kogel door de kerk: Luca de Meo is nieuwe CEO Renault

Per 1 juli aanstaande gaat De Meo officieel aan de slag als nieuwe topman bij Renault. Deze keuze leek, gezien zijn vertrek bij Seat, al even vast te staan, maar in een officiële verklaring maakt Renault het nu zelf bekend. “De raad van bestuur is van mening dat Luca de Meo alle kwaliteiten combineert om bij te dragen aan de ontwikkeling en transformatie van de Renault Group in al zijn dimensies”, staat er in de verklaring.

Er was nogal wat tumult boven aan de top van Renault. Nadat de rompslomp rond Carlos Ghosn begon, nam Thierry Bolloré het stokje van de gevallen topman over. Het merk had echter niet lang vertrouwen in Bolloré. Het feit dat ‘ie eerder nauw samenwerkte met Ghosn, heeft nooit in zijn voordeel gewerkt. Dit was dan ook de reden dat Renault Bolloré halverwege oktober het gat van de deur wees waarna Clotilde Delbos de touwtjes in handen nam. Zij zal haar taak tot 1 juli blijven vervullen. Zodra De Meo de topfunctie bekleedt, wordt zij adjunct-directeur.

De Italiaanse Luca de Meo is het merk niet vreemd, want hij begon zijn carrière ooit bij Renault. Op zijn CV staan verder hoge functies bij onder andere Toyota Europe, de Fiat Group en later de Volkswagen Group waar hij tot begin dit jaar CEO van Seat was. Seats Vice president van Financiën Carsten Isensee neemt sindsdien zijn taken in Martorell over.